जयपुर. राजस्थान विश्वविद्यालय के यूजी प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों का इंतजार अब खत्म होगा. विश्वविद्यालय से जुड़े संघटक महाविद्यालयों में 4 अगस्त को पहली प्रवेश सूची जारी की (RU UG course first Admission List on 4th August) जाएगी. वहीं 4 अगस्त से ही बीकॉम, बीएससी और बीएससी (गृह विज्ञान) द्वितीय और तृतीय वर्ष में दोबारा प्रवेश के लिए आवेदक छात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.

राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में बीकॉम, बीएससी और बीएससी (गृह विज्ञान) द्वितीय और तृतीय वर्ष में दोबारा प्रवेश के लिए आवेदक छात्र 4 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. उप-कुलसचिव (शैक्षणिक द्वितीय) डॉ. कुलदीप मिश्रा के अनुसार आवेदक छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क जमा करवा चालान और फार्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी होगी. आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है.

वहीं स्नातक प्रथम वर्ष में संघटक महाविद्यालयों में 4 अगस्त को पहली प्रवेश सूची जारी की जाएगी. इसके बाद 5 से 18 अगस्त के दौरान प्रवेश सूची में स्थान पाने वाले छात्रों के दस्तावेजों की जांच (Document Verification) और 11 से 14 अगस्त के बीच ऑनलाइन फीस जमा करवाई जा सकेगी. 18 अगस्त को प्रवेश की दूसरी सूची संबंधित महाविद्यालयों की ओर से जारी की (RU UG course second admission List on 18th August) जाएगी.