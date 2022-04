जयपुर. सब इंस्पेक्टर संयुक्त परीक्षा 2021 (RPSC Police Sub Inspector Exam 2021) की भर्ती प्रक्रिया जारी है. उप निरीक्षक संयुक्त परीक्षा 2021 के शेष अभ्यर्थियों की 1 मई को शारीरिक दक्षता परीक्षा (Sub inspector joint exam physical efficiency test on 1st May) होगी. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उपनिरीक्षक पुलिस/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन चोटग्रस्त, प्रसूताकाल और बीमार होने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 मई को आयोजित की जा रही है.

भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के मुताबिक आरपीएससी की ओर से उप निरीक्षक संयुक्त परीक्षा 2021 में किसी कारणवश शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हुए शेष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 मई को आयोजित की जाएगी. पात्र अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र 21 अप्रेल से वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर एसएसओ आईडी से लॉगइन करने के बाद recruitment-portal से डाउनलोड कर सकते हैं.

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ अपना मूल आधार कार्ड मय फोटोकॉपी, दो पासपोर्ट साइज फोटो, सरकार द्वारा जारी एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र और उसकी एक फोटोकॉपी समेत निर्धारित तिथि और समय पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे. इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 मई को प्रातः 5:30 बजे से राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में होगी. अभ्यर्थियों की सूची पुलिस विभाग की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है. अभ्यर्थियों को सारी दक्षता परीक्षा में आवश्यक सभी दस्तावेज साथ में लाने होंगे. आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई है.