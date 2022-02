जयपुर. राजधानी जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में बदमाशों ने दिनदहाड़े घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है. घर में रह रही अकेली महिला को बंधक (Robbery by taking woman hostage in house) बनाकर 8 लाख रुपए और 1.5 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार (crook absconded with 8 lakh cash and 1.5 kg gold in Jaipur) हो गए. बदमाश मकान किराए पर लेने और एड्रेस पूछने के बहाने घर में घुसे थे. सूचना पर सांगानेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. घटना सांगानेर थाना इलाके में गुलाब विहार इलाके की बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में एक घर में महिला अकेली थी. अज्ञात लोगों ने घर का दरवाजा खटखटाया और एड्रेस पूछने और मकान किराए पर लेने के बहाने घर में घुस गए. 3 बदमाशों ने घर में अकेली महिला को बंधक बना दिया. बदमाशों ने घर में ढाई माह की बच्ची और एक महिला को बंधक बनाकर हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है.

इसी घर में हुई डकैती की वारदात

घर में रखे 8 लाख रुपये नकद और करीब 1.5 किलो सोना लेकर फरार हो गए. पीड़ित प्रॉपर्टी कारोबारी रामधन घर से बाहर गया हुआ था और घर पर अकेली महिला ही मौजूद थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित की ओर से सांगानेर थाने में रिपोर्ट दी गई है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है. फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए हैं और बताए गए हुलिए के अनुसार बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीम का गठन किया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.