जयपुर. राजधानी के कानोता थाना इलाके में शुक्रवार की रात बाइक पर सवार चार बदमाश अस्पताल में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अंदर घुसे, लेकिन उनके इरादों को अस्पताल के स्टॉफ और मरीजों के परिचितों ने कामयाब नहीं होने दिया. अस्पताल के स्टाफ ने दो बदमाशों को हथियार के साथ मौके पर ही दबोच लिया, वहीं दो अन्य मौके से फरार हो गए. दबोचे गए दोनों बदमाशों को अस्पताल में मौजूद लोगों ने जमकर पीटकर पुलिस के हवाले कर (Robbers arrested for trying to loot hospital) दिया.

एडिशनल डीसीपी ईस्ट अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि जामडोली चौराहे के पास कंचन अस्पताल में देर रात चार बदमाश लूट के इरादे से अंदर घुस आए. इस बीच बदमाशों ने अस्पताल के रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी मुरारी लाल पर देसी कट्टा तानकर उससे गल्ले में रखी नकदी निकाल कर देने को कहा. जब कर्मचारी ने ऐसा करने से मना किया तो बदमाशों ने कर्मचारी के साथ मारपीट (Robbers arrested in Jaipur ) करना शुरू कर दिया.

पढ़ें. Bansur Loot Case: बदमाशों ने महिला को बनाया बंधक, बंदूक की नोक पर लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार

कर्मचारी के चिल्लाने पर अस्पताल के बाहर बैठे मरीजों के परिचित और अस्पताल के कुछ कर्मचारी दौड़ कर अंदर पहुंचे. जिन्होंने हथियार के साथ दो बदमाशों को पकड़ लिया. इस दौरान मौका पाकर दो अन्य बदमाश फरार हो गए. भीड़ ने पकड़े गए दोनों बदमाशों के साथ जमकर मारपीट की और हथियार सहित लूटी गई राशि को बदमाशों से छीन (Robbers arrested for trying to loot hospital) लिया. सूचना पर कानोता पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई. फिलहाल पुलिस दबोचे गए दोनों बदमाशों से पूछताछ में जुटी है. वहीं फरार चल रहे उनके दो अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है. बदमाश हथियार कहां से लेकर आए थे, इसकी भी पड़ताल की जा रही है.