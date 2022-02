जयपुर. चाकसू उपखंड के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र स्थित बरखेड़ा-चंदलाई टोल प्लाजा के पास शनिवार को एक दुर्घटना (Road Accident In Jaipur) हो गई. हाईवे 52 पर जयपुर की तरफ जाते समय एक तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर (Pickup hit the bike in Jaipur) मार दी.

रफ्तार का कहर : तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप वाहन के पीछे से टक्कर लगने मारने के कारण बाइक सवार सड़क पर गिर गया. हादसा इतना तेज था कि सड़क पर गिरते ही बाइक सवार अचेत हो गया. उसके सिर पर गंभीर चोट आई जबकि उसकी बाइक लोडिंग पिकअप में फंसकर करीब आधे किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती गई.

शिवदासपुरा थाना पुलिस उपनिरीक्षक जगदीश मीणा ने बताया कि इस हादसे में बाइक सवार राजेन्द्र मीणा (28 साल) पुत्र कन्हैयालाल मीणा निवासी गांव बरखेड़ा थाना शिवदासपुरा की मौत हो गई है. घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर टोल एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को अस्पताल भिजवाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटनास्थाल पर हादसे के बाद राहगीर एवं आसपास के लोगों ने लोडिंग पिकअप वाहन सहित चालक को पकड़ लिया. पुलिस मौके से लोडिंग वाहन पिकअप सहित चालक को थाने ले गई. पुलिस का कहना है कि घटना का मामला दर्जकर मृतक के शव की पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्दगी के साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई.