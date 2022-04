जयपुर. ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह से अभद्रता से जुड़े मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में छह अलग-अलग रिविजन अर्जियां पेश हुई हैं. जिस पर अदालत 16 अप्रैल को सुनवाई (Hearing of revision applications in district court in Somya Gurjar case) करेगी. निचली अदालत की ओर से मामले में सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के खिलाफ राज्य सरकार और प्रकरण के परिवादी यज्ञमित्र देव सिंह ने रिविजन अर्जी पेश की है.

वहीं इसी आदेश से प्रकरण में आरोपी पार्षदों अजय सिंह, शंकरलाल, रामकिशोर और पारस कुमार जैन पर आरोप तय करने के खिलाफ आरोपियों ने रिविजन अर्जी दायर कर चुनौती दी है. गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर पुलिस थाने में गत वर्ष 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपी पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की. घटना के बाद राज्य सरकार ने सौम्या को मेयर पद से निलंबित कर दिया था. वहीं बाद में सौम्या को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनका निलंबन बहाल हुआ था. जिस पर सुनवाई करते हुए पुलिस ने सौम्या सहित चारों पार्षदों के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

