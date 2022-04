जयपुर. राजधानी के वैशाली नगर थाना इलाके में सेना के एक रिटायर्ड कर्नल को कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति के पालतू पाकिस्तानी बुली डॉग ने इतनी बेरहमी से काटा की पीड़ित को ऑपरेशन तक करवाना (Retired Colonel attacked by Pakistani Bully Dog) पड़ा. पीड़ित को पाकिस्तानी बुली डॉग के मालिक ने 1 महीने के अंदर डॉग को फार्म हाउस में भेजने का वादा किया लेकिन बाद में वादे से मुकर जाने पर अब पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में शिकायत दर्ज (Case against Dog bite in Jaipur) करवाई है.

प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पश्चिम विहार निवासी 57 वर्षीय रिटायर्ड कर्नल हरीश खंगारोत ने कॉलोनी में ही रहने वाले राजेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. 3 मार्च को हरीश खंगारोत अपने घर के बाहर टहल रहे थे तभी राजेंद्र सिंह का नौकर उनके पालतू पाकिस्तानी बुली डॉग को घुमाने के लिए घर से बाहर निकला. जिसने हरीश खंगारोत पर अचानक हमला कर दिया और उनके पेट को बुरी तरह से नोच डाला.

ये भी पढ़ें- दो पालतू डॉग्स ने एक-दूसरे पर किया हमला, आपस में उलझे मालिक, लड़ाई में बुजुर्ग को फेंका नाले में, पैर फैक्चर, थाने पहुंचा मामला

पढ़ें- उदयपुर में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्वान का रेस्क्यू, देखिए वीडियो!

पीड़ित को करवानी पड़ी स्किन ग्राफ्टिंग और प्लास्टिक सर्जरी: पाकिस्तानी बुली डॉग ने पीड़ित को इतनी बेरहमी से काटा की पहले तो पीड़ित का कुछ दिनों तक मिलिट्री अस्पताल में इलाज चला और बाद में पीड़ित की एसएमएस अस्पताल में स्किन ग्राफ्टिंग और प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी. इलाज के चलते पीड़ित उस वक्त पुलिस में शिकायत नहीं दे सका, वहीं पाकिस्तानी बुली डॉग के मालिक राजेंद्र ने पीड़ित को 1 महीने के अंदर डॉग को फार्म हाउस में भेजने का वादा किया.

इसके साथ ही पश्चिम विहार कॉलोनी की कमेटी के सदस्यों ने भी पीड़ित को यह आश्वस्त किया कि पाकिस्तानी बुली डॉग को कॉलोनी से बाहर भेज दिया जाएगा. लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक पाकिस्तानी बुली डॉग को कॉलोनी से बाहर नहीं भेजा गया है. राजेन्द्र सिंह का नौकर आज भी सुबह शाम पाकिस्तानी बुली डॉग को कॉलोनी में घूमता है और डॉग नौकर के काबू में नहीं आता है. साथ ही पाकिस्तानी बुली डॉग पूर्व में भी इसी प्रकार से 3 लोगों पर हमला कर चुका है. जिसके चलते कॉलोनी वासियों में काफी भय व्याप्त है. जिसे लेकर पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में पाकिस्तानी बुली डॉग के मालिक के खिलाफ लापरवाही बरतने (Case of negligence against Dog Owner) और लोगों की जान संकट में डालने का मामला दर्ज करवाया है. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है.