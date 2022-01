जयपुर. साल की शुरुआत के दिन ही 90 से ज्यादा आईएएस- आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को बड़े स्तर पर तबादला (Transfer Of IAS And IPS Officers In Jaipur) कर गहलोत ने एक अहम संकेत दिया. ऐसा संकेत जिसमें उनकी सरकार के लाभ-हानि का गुणा भाग है.

सीएम गहलोत ने संदेश दिया कि उनकी सरकार के शेष बचे दो साल में जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में वो कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे. अब IAS (Transfer Of IAS And IPS Officers In Jaipur) के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदस्थ अधिकारियों (RAS and RPS Officers Name To be Released Soon) का नम्बर है. बताया जा रहा है कि जल्द ही आरएएस और आरपीएस की बड़े स्तर पर तबादला सूची जारी कर दी जएगी.

5 जनवरी के बाद लिस्ट होगी जारी!

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 5 जनवरी तक प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है. जिसके चलते जिलों में लगे अफसरों का तबादला नही हो सकता. निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण कार्य 5 जनवरी को समाप्त हो जाएगा , इसके बाद माना जा रहा है 6 या 7 जनवरी को नौकरशाही में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा. चुनावी माहौल के लिहाज से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इधर-उधर किया जाएगा.

इस बार सबसे ज्यादा

गहलोत सरकार ने नए साल के पहले दिन ही 46 आईएएस, 35 आईपीएस और 9 आईएएस के तबादले (Reshuffling In Rajasthan Bureaucracy) किए थे. बीते साल 2021 में राज्य सरकार ने 5 जनवरी से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक 35 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर 548 आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया गया था .



आईएएस और आईपीएस के आएगी लिस्ट

सूत्रों की मानें तो सरकार की ओर से करीब एक दर्जन से ज्यादा जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी बदले जाएंगे. इसको लेकर भी उच्च स्तर पर मंथन किया जा चुका है. चुनाव से पहले ये माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में आने वाली तबादला सूची बहुत महत्वपूर्ण होगी. सरकार ऐसे अधिकारियों को फील्ड में उतारेगी जो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा सके और उसका लाभ आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिल सके.

मंत्रियों की पसंद होगी अहम

पिछले दिनों मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद यह भी माना जा रहा है कि मंत्रियों की पसंद के हिसाब से अधिकारियों को बदला जाएगा. मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने अपने पसंद के अधिकारियों की सूची भी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी है. यह माना जा रहा है कि आने वाली लिस्ट में इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा .