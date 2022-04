जयपुर. राजधानी के भांकरोटा थाना इलाके में घर के बाहर खेल रही एक 13 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म (Rape with 13 years old girl in Jaipur) का मामला सामने आया है. आरोपी टॉफी दिलाने का लालच (Girl raped by luring toffee) देकर बालिका को खेत की ओर ले गया और रेप किया. पुलिस ने प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत (Rape accused in police custody) में लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

थानाधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी अरुणनाथ (23) मूलतः दौसा का रहने वाला है. गुरुवार शाम को आरोपी पश्चिम विहार स्थित कच्ची बस्ती में अपने एक परिचित से मिलने गया था. यहां परिचित की 13 वर्षीय बेटी झुग्गी के बाहर खेल रही थी. आरोपी ने मासूम को टॉफी दिलाने का लालच दिया और अपने साथ ले गया. आरोपी अरुणनाथ मासूम को कच्ची बस्ती के पास एक खाली प्लॉट में ले गया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को कुछ भी बताने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी और वहां से चला गया. इसके बाद मासूम अपने घर आ गई और गुमसुम सी बैठ गई. परिजन कुछ समझ नहीं पा रहे थे.

बाद में बालिका से शुक्रवार शाम को परिजनों ने बालिका से प्यार से बातचीत की और पूछा तो उसने आपबीती बताई. इसके बाद परिजन बालिका को लेकर थाने पहुंचे और अरुणनाथ के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए मासूम का मेडिकल कराया और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस शनिवार को मासूम के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराएगी और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी.