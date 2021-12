जयपुर: राजधानी में नाबालिग किशोरियों के साथ दुष्कर्म के दो अलग-अलग प्रकरण (Rape To Minors In Jaipur) दर्ज किए गए हैं. जिसमें पहला मामला रामगंज थाने (Ramganj Thana Of Jaipur) में दर्ज किया गया है. जहां एक 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर सामान दिलाने का झांसा दे घर में बुला कर यौन उत्पीड़न (Minors Sexually Abused In Jaipur) किया गया. इस संबंध में पीड़िता के भाई ने जुबेर उर्फ कासिम के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है. शिकायत में लिखा गया है कि आरोपी पास ही एक मोहल्ले में रहता है. उसने 7 दिसंबर को पीड़िता को बाजार से सामान दिलाने का झांसा दे बहला-फुसलाकर अपने घर पर बुलाया और दुष्कर्म किया.



पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने वारदात के बारे में किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी (Threat To Minor After Rape In Jaipur) दी. बदनामी के डर से पीड़िता ने वारदात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया. वहीं 13 दिसंबर को एक बार फिर से आरोपी ने पीड़िता को दुष्कर्म का शिकार बनाया. जिसके चलते पीड़िता अवसाद में आ गई (Minor In depression After Rape) और पीड़िता के व्यवहार में अचानक हुए परिवर्तन के चलते जब घर की महिलाओं ने उससे प्यार से पूछा तो पीड़िता ने रोते हुए आपबीती बताई. इसके बाद पीड़िता के भाई ने रामगंज थाने में जुबेर उर्फ कासिम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. वहीं आरोपी को जब इस बात की भनक लगी तो वह घर से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

दुष्कर्म का दूसरा मामला विश्वकर्मा थाने (Vishwakarma Thana Jaipur) में दर्ज किया गया है. जहां एक 12 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. वारदात को लेकर पीड़िता की मां ने सुमेश नामक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि पीड़िता कुछ सामान लेने रोड नंबर 17 की तरफ कहीं और तभी रास्ते में सुमेश नामक व्यक्ति ने उसे अगवा कर लिया और सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही वारदात के बारे में किसी को भी कुछ बताने पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. आरोपी से मिली धमकी के चलते पीड़िता ने वारदात के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया. वारदात के बाद से ही पीड़िता गुमसुम रहने लगी और जब पीड़िता की मां ने प्यार दुलार से पूछा तब पीड़िता ने आपबीती बताई. पीड़िता की आपबीती सुन उसके परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत पुलिस थाने पहुंच सुमेश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश करना शुरू किया है.