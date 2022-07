जयपुर. राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में युवती को घर छोड़ने के बहाने कैफे में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया (girl was raped by her friend brother) है. आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए. अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने 5 लाख रुपये की डिमांड की. 19 वर्षीय पीड़िता ने रविवार को विद्याधर नगर थाने में उसकी सहेली के भाई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

आरोपी ने कैफे में ले जाकर दुष्कर्म किया: विद्याधर नगर थाना अधिकारी वीरेंद्र कुरील के मुताबिक पीड़िता ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पीड़िता और उसकी सहेली एक ही कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं. सहेली को कोचिंग से लाने और ले जाने के लिए उसका भाई रोजाना आता था. कई बार सहेली का भाई पीड़िता को भी अपनी गाड़ी पर बैठा कर रास्ते में छोड़ देता था. पीड़िता ने सहेली के भाई पर आरोप लगाया है कि 3 महीने पहले पीड़िता सहेली के घर पर गई थी, तो आरोपी उसे वापस घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी पर बैठा कर निकला था, लेकिन आरोपी ने घर पर नहीं ले जाकर विद्याधर नगर इलाके के एक कैफे में ले गया था. जहां पर दुष्कर्म किया.

आरोपी अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा : आरोपी ने इस दौरान अश्लील फोटो और वीडियो भी अपने मोबाइल में खींच लिए थे. पीड़िता की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताने को कहा था. पीड़िता भयभीत होकर किसी को दुष्कर्म के बारे में नहीं बताया. इसके बाद आरोपी ने अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी.

आरोपी की धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई. जिसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ रविवार को थाना पहुंच कर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.