जयपुर. राजधानी के मानसरोवर थाना इलाके में एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया (Rape attempt case in Jaipur) है. इस संबंध में असम निवासी 22 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई (Assam girl accused boy attempt of rape in Jaipur) है. प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी सुभाष चंद ने बताया कि कुछ समय पहले पीड़िता की मुलाकात हरियाणा निवासी जितेंद्र यादव नाम के युवक से हुई.

शुक्रवार दोपहर को जितेंद्र पीड़िता के हॉस्टल के बाहर पहुंचा और उसे अपनी कार में साथ लेकर घुमाने ले गया. शाम को देर हो जाने पर पीड़िता ने जब जितेंद्र को उसे हॉस्टल वापस छोड़ने के लिए कहा तो जितेंद्र किसी जरूरी काम का बहाना कर पीड़िता को अपने फ्लैट पर ले गया. जहां पीड़िता को कमरे में बैठने के लिए कहा और खुद 2 मिनट बाद कमरे में आया. आरोपी ने शराब पी रखी थी और कमरे में अंदर आने के बाद पीड़िता को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया. जब पीड़िता ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया, तो उसने पीड़िता के साथ मारपीट शुरू कर दी. साथ ही जान से मारने की धमकी देकर अश्लील हरकतें करने लगा.

जब पीड़िता मदद के लिए चिल्लाने लगी तो आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म प्रयास किया. पीड़िता ने जैसे-तैसे खुद को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया और भागकर उसके फ्लैट से बाहर आई. इसके बाद पीड़िता ने अपनी एक सहेली को फोन करके आरोपी के फ्लैट के बाहर बुलाया और उसके साथ वापस अपने हॉस्टल लौट आई. हॉस्टल लौटने के बाद पीड़िता ने हॉस्टल वार्डन व अन्य जानकारों को आपबीती बताई. इसके बाद पीड़िता ने शुक्रवार को मानसरोवर थाने पहुंच जितेंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश करना शुरू किया है जो वारदात के बाद से फरार चल रहा है.