जयपुर. भाजपा ने प्रदेश की गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल (Gehlot Government In Rajasthan) में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पूर्ण रूप से अवरुद्ध होने का आरोप लगाया है. भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि SFC (State Finance Commission) का पैसा जो साल में दो किस्तों के रूप में ग्राम पंचायतों को (SFC money to Gram Panchayat In Rajasthan) जाता है. वह राशि कई महीने विलंब से पहुंच रही है और उसमें भी राज्य सरकार 50 प्रतिशत कटौती कर भेज रहा है.

CM गहलोत के 3 साल बेमिसाल पर साधा निशाना

रामलाल शर्मा ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि सरकार अपने आप ही 3 साल बेमिसाल का नारा दे रही है और इन 3 सालों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए वो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुका है. मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि मेरा 3 साल का शासनकाल बेमिसाल रहा है, लेकिन वह बेमिसाल कार्यकाल सामाजिक अपराधों, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास को अवरुद्ध करने आदि में बेमिसाल रहा है.

BJP की योजनाओं को फिर से शुरु करने की मांग

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सरकार ध्यान दे. ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर चल रहीं थीं उन्हें बंद कर दिया गया है. सरकार उन योजनाओं को पुनः शुरू करे.