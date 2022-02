जयपुर. शराब को लेकर दिए गए बयान के बाद आलोचना में आए चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा अब अपने तंबाकू पर दिए गए बयानों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं. विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चिकित्सा मंत्री के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया.

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकारी शराब पीने की वकालत करने के बाद अब चिकित्सा मंत्री का यह बयान कि 'तंबाकू का कैंसर से कोई लेना-देना नहीं है', अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना है. चिकित्सा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजे मंत्री ने सदी की सबसे बड़ी अद्भुत खोज कर डाली है. दरअसल चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने विश्व कैंसर दिवस पर अजीब बयान दिया था. उन्होंने कहा कि कैंसर तंबाकू से नहीं होता, ये बीड़ी और तंबाकू से जुड़ा हुआ नहीं है. कैंसर तो खान-पीन और रहन सहन से हो सकता है.

पढ़ें: तंबाकू खाने से नहीं होता हैं कैंसर : स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने यह भी तर्क दिया कि जो लोग सारे दिन तंबाकू पीते हैं, उन्हें तो कभी कैंसर (Health Minister said tobacco does not cause cancer) होता ही नहीं है. विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर दिए इस बयान के बाद विपक्ष को बैठे-बिठाए अब सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है. यही वजह है कि आज उपनेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया के जरिए न केवल गहलोत सरकार को घेरा बल्कि चिकित्सा मंत्री किस खोज को भी अद्भुत खोज करार दिया.