जयपुर. राजस्थान में मानसून दस्तक दे रहा है. गुरुवार देर रात तक मानसून के प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में छा जाने की संभावना है. प्रदेश में कई जगहों पर बुधवार से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है. राजधानी में बूंदाबांदी होने से आम जन को गर्मी से राहत मिली है. तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है. मौसम विभाग ने गुरुवार से पूर्वी राजस्थान के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं.

जयपुर, कोटा, टोंक समेत अन्य जगहों पर बुधवार रात हल्की बारिश हुई. यह सिलसिला गुरुवार सुबह भी देखने को मिला. राजधानी जयपुर में परकोटा क्षेत्र, जेएलएन मार्ग, टोंक रोड, मालवीय नगर, जगतपुरा, आमेर समेत कई जगहों पर बारिश हुई है. इसके अलावा दौसा, भरतपुर, टोंक, बारां, बूंदी, अलवर, धौलपुर, कोटा, जयपुर और सवाई माधोपुर में भी मेघ जमकर मेहरबान हुए हैं.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में एक नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय हो चुका है. ऐसे में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम पूरी तरह से 1 से 2 दिनों में बारिश के लिए अनुकूल रहेगा. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से मानसून हवाएं भी अब उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ रही हैं. नमी आने से पूरी तरह से परिस्थितियां बारिश के लिए अनुकूल बनी हुई है. मानसून का प्रवेश गुरुवार देर रात तक दक्षिण राजस्थान में होने की संभावना है.

गुरुवार को कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, उदयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, दौसा अलवर और सवाई माधोपुर में बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. वहीं जयपुर में 30 जून की रात से मानसून गतिविधियां शुरू हो (rain in some districts of Rajasthan ) जाएगी.

इन जगहों पर हुई बारिश: बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश दौसा के लवाण में 100 एमएम, रामगढ़ पचवारा में 85 एमएम, नांगल में 66 एमएम, दौसा में 61 एमएम, जयपुर के शाहपुरा में 85 एमएम, चाकसू में 49 एमएम, फागी में 41 एमएम, सवाई माधोपुर के बामनवास में 60 एमएम, टोंक के जलवानिया बांध में 56 एमएम, उदयपुरवाटी में 58 एमएम, अलवर के बानसूर में 85 एमएम, मालाखेड़ा में 73 एमएम, रामगढ़ में 52 एमएम, किशनगढ़ बास में 44 एमएम, तिजारा में 34 एमएम, राजगढ़ में 35 एमएम, बूंदी के केशोरायपाटन में 33 एमएम दर्ज की गई है.

अधिकतम तापमान: प्रदेश में अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 37.8 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 36 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 40.4, अलवर में 40.9, जयपुर में 39.8, पिलानी में 44 , सीकर में 40, कोटा में 33.6 , बूंदी में 36 , चित्तौड़गढ़ में 35 , डबोक में 34.4, बाड़मेर में 40.8, पाली में 37.8 , जैसलमेर में 41.7, जोधपुर में 39.6, फलौदी में 42.6, बीकानेर में 42.8, चूरू में 44.5, श्रीगंगानगर में 44.4, धौलपुर में 42.7, नागौर में 43.7, टोंक में 42, बारां में 41.8, डूंगरपुर में 36.4, हनुमानगढ़ में 44, जालौर में 40.3, सिरोही में 37.3, सवाई माधोपुर में 42.5, करौली में 42, और बांसवाड़ा में 35.8 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान दर्ज किया (rain in some districts of Rajasthan ) गया है.