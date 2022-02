जयपुर. प्रदेश में ठंडी हवाओं का असर लगातार (Rajasthan Weather Update) जारी है. ठंडी हवाओं के चलते गलन भरी सर्दी भी बरकरार है. तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है. राजधानी जयपुर के जोबनेर में न्यूनतम तापमान बीती रात 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. तो वहीं माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं. प्रदेश में सबसे ठंडी जगह में करौली, माउंट आबू और जोबनेर बना हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम फिर से बदलने की संभावना है. हल्की बारिश के साथ ही मौसम बदलेगा. 18 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय (New Western Disturbance active from 18 February) होने वाला है. विभाग ने श्रीगंगानगर, सीकर, चूरू, भरतपुर, अलवर, दौसा, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में बारिश की चेतावनी जारी (Rain alert in many districts of Rajasthan) की है. मंगलवार तक मौसम शुष्क रहेगा और धूप में तेजी रहेगी. इसके बाद 16 और 17 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान: प्रदेश में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature of Rajasthan) की बात की जाए तो अजमेर में 11 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 6.6 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 8.3 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 5 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 12 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 8.7 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 12.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 9.3 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 7.8 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 8 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 7.6 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 7.6 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 12.9 डिग्री सेल्सियस, पाली में 11.8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 12.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है.

जोधपुर में 11.8 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 13.4 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 13.6 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 8 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 9.3 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 8.1 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 9.4 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 12.6 डिग्री सेल्सियस, बारां में 5.9 डिग्री, डूंगरपुर में 11.5 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 7.8 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 6.3 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 11.7 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 11.9 डिग्री सेल्सियस, करौली में 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है. 18 फरवरी तक राजस्थान के कुछ हिस्सों को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है. प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है. मौसम में बदलाव और बारिश से तापमान में भी गिरावट होगी. इन दिनों रात में सर्दी और दिन में धूप देखने को मिल रही है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में इस महीने की आखिरी दिनों तक सर्दी रह सकती है। इस दौरान तापमान में भी लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।