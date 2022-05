जयपुर. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की विदाई के साथ ही मौसम (Rajasthan Weather Update) में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में मौसम पूर्णतया शुष्क रहेगा. इससे तापमान में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही सूर्य देव के तेवर आमजन को परेशान करेंगे. प्रदेश में चिलचिलाती धूप आमजन के पसीने छुड़ाएगी. बीते 24 घंटे में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा बीते दिन सबसे ज्यादा गर्म रहा है.

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक रविवार को जोधपुर और बीकानेर संभाग में लू चलने की संभावना है. लू चलने के साथ ही तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है. पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में भीषण गर्मी लोगों को सताती हुई नजर आएंगी. वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, चुरू, हनुमानगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा.

अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 42 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 42.9 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 41.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 43.7 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 41 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 43.6 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 42.5 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 37.6 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 40.6 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 45 डिग्री सेल्सियस, पाली में 42 डिग्री सेल्सियस.

जैसलमेर में 44.4 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 44.6 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 44.5 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 43.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 42.5 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 44.4 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 42.1 डिग्री सेल्सियस, बारां में 43.4 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 44.4 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 42.3 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 43.7 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 42.6 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस, करौली में 42.8 डिग्री सेल्सियस, बांसवाड़ा में 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

आईएमडी के मुताबिक (IMD on Rajasthan Weather) दिल्ली में भी रविवार से 11 मई तक लू चलने की संभावना है. दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हीटवेव (Heat Wave Forecast by IMD Rajasthan) की स्थिति रहेगी. इसके साथ ही तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना (mausam in rajasthan) करना पड़ेगा.