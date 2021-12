जयपुर. प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई (Cold Wave In Rajasthan) है. सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. शेखावाटी अंचल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है. यहां फतेहपुर में माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. तापमान में गिरावट आने से कड़ाके की सर्दी और ठिठुरन बढ़ गई है. राजधानी जयपुर के विभिन्न इलाकों में भी वाहनों और फसलों पर बर्फ की परत जम गई है. कंपकपाती ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं.

मौसम विभाग (IMD on Rajasthan Weather) ने शुक्रवार के बाद से तेज कड़ाके की ठंड पड़ने और शीत लहर चलने की संभावना जताई थी. शनिवार सुबह हाड़ कंपाने वाली सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया. सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. सुबह लोग उठे तो वाहनों पर बर्फ की परत जमी हुई नजर आई. वहीं खेतों में किसानों की फसलों पर भी बर्फ जम गई.

बर्फ से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका को देखते हुए किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें छा गई हैं. अपनी फसल को बचाने के लिए किसानों ने कई जतन करना शुरू कर दिया है. खेतों में घास फूस का धुंआ करके बर्फ को पिघलाकर फसल बचाने का प्रयास किया जा रहा है.

मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट

मौसम विभाग ने कल ही राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी जारी (IMD on Rajasthan Weather) की थी. जिसे लेकर कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट (Yellow And Orange Alert By IMD) जारी किया गया था. मौसम विभाग ने इसे पश्चिम विक्षोभ के कम होते असर से जोड़ा था. अलर्ट जारी करते हुए शुक्रवार से हिमालय की तरफ से हवाएं चलने का अनुमान जताया था. यही कारण है कि कई जगहों पर शीतलहर चलने जैसी स्थिति बन रही है. इसके साथ ही तापमान में गिरावट जारी है. ऐसे में शीतलहर से बचाव को लिए लोगों से तैयारी करने के लिए कहा गया था.