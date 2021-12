जयपुर. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान (Rajasthan Weather Update) जताया था कि राजधानी और प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज यानी 14 दिसंबर 2021 को हल्की बूंदाबांदी होगी. ऐसा ही कुछ आज मौसम दिख रहा है. राजधानी में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं. IMD (IMD Seasonal Forecast) ने मौसम के शुष्क रहने के साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में ज्यादा गिरावट की (Minimum Temperature Of Rajasthan) आशंका जताई है. आज कई जिलों में कोहरा देखने को मिला. प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.



प्रदेश में न्यूनतम तापमान

प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 11 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 11.4 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 11.5 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 7.8 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 14.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 7.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 11.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 13.5 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 13.4 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 10.5 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 11.5 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 10.6 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 11.5 डिग्री सेल्सियस, पाली में 9 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 8.6 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 12.8 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 7.2 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 5.5 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 5.2 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 6.6 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 16.4 डिग्री सेल्सियस, बारां में 13.1 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 11.4 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 14.2 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 4.4 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 11.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

ये सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी!

IMD की मानें तो दिसंबर अंत और जनवरी की शुरुआत में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ (Fall Of Temperature In Rajasthan) सकती है. आने वाले दिनों में मौसम सर्द रह सकता है. प्रदेश के कई जिलों में ठंड के साथ कोहरा (Cold Wave In Rajasthan) भी देखने को मिल रहा है. वहीं पारा जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच रहा है. Experts के मुताबिक इसका असर फल और सब्जियों पर पड़ सकता है. पाला पड़ने से फसलें खराब हो सकती हैं.