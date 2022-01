जयपुर. बीते 72 घंटे की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री तक नीचे आ (Temperature Dips In Rajasthan) चुका है. बादलों की आवाजाही और शीत लहर के चलते गुलाबी नगरी में भी घना कोहरा (Dense Fog Seen In Many Parts Of Rajasthan) छाया हुआ है. कोहरा और कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कोहरे के चलते हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं. दिल्ली से जयपुर आने वाली फ्लाइट समय पर नहीं पहुंच पाई है.



माउंट आबू में पारा माइनस में दर्ज होने के साथ ही वाहनों के साथ खेतों में भी बर्फ जम गई है. शेखावाटी अंचल में भी काफी तेज ठंड देखने को मिल रही है. जयपुर, अजमेर, सीकर, गंगानगर, फतेहपुर, भीलवाड़ा, चूरू, पिलानी समेत कई जगह पर घना कोहरा छाया हुआ है.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature In Rajasthan)

प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 7.4 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 4.1 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 5.5 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 7.4 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 6.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 5.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 8.5 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 6 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 8.7 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 4.6 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 5.8 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 9 डिग्री सेल्सियस, पाली में 6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 7.5 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 7 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 7.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 7 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 3.4 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 6.2 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 7 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 5.1 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 5.9 डिग्री सेल्सियस, बारां में 4.6 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 4.7 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 9.9 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 7.1 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 6.2 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 8.2 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 2.5 डिग्री सेल्सियस, करौली में 3.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग का अलर्ट (IMD Yellow Alert On Cold Wave)

मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी तक प्रदेश में धीरे-धीरे मौसम साफ होने की संभावना है. तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग की ओर से करीब 10 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर (Cold wave In Rajasthan) का येलो अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, करौली, नागौर समेत अन्य जगह पर घना कोहरा और शीत लहर चलने की संभावना बताई गई है.