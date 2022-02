जयपुर. प्रदेश में ठंडी हवाओं के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव (Rajasthan Weather Update) का दौर जारी है. मौसम को देखते हुए सर्दी से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं. बीती रात करौली में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस (Minimum Temperature 4.7 Degree In Karauli) दर्ज किया गया है. ठंड का असर पश्चिमी विक्षोभ (New Western Disturbance active in Rajasthan) की वजह से हावी है. गलन भरी सर्दी के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ ही लोगों का जनजीवन भी अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तरी हवाओं के चलने से पूरी तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में घना कोहरा (Thick Fog) छाए रहने की संभावना है. शनिवार से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. प्रदेश में 2 दिन पहले हुई बारिश से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है. तापमान में गिरावट होने से सर्दी में तेजी हुई है. हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिल पा रही है.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान : प्रदेश में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature of Rajasthan) की बात की जाए तो अजमेर में 8.6 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 5.3 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 8.2 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 6.8 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 10.1 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 8.4 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 9.8 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 6.9 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 11.3 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 5.5 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 6.8 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 12.1 डिग्री सेल्सियस, पाली में 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

जैसलमेर में 10.3 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 10 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 10.6 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 10.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 7.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 9.9 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 7.8 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 7.3 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 10.6 डिग्री सेल्सियस, बारां में 6 डिग्री, डूंगरपुर में 10 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 7.3 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 9.1 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 9.6 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 7.7 डिग्री सेल्सियस, करौली में 4.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अरब सागर में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है. यह पूर्वी राजस्थान पर अधिक प्रभावी है. इससे बीच-बीच में ठंडक का असर भी हावी हो रहा है. पूर्वी और उत्तरी हवाओं का प्रदेश भर के मौसम पर असर देखने को मिल रहा है. हालांकि यह सर्दी के सीजन की आखिरी करवट मानी जा रही है. कुछ दिन हल्की सर्दी रहेगी. इसके बाद मौसम बदलता चला जाएगा. मौसम से फसलों में अधिक नुकसान नहीं है.