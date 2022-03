जयपुर. राजस्थान ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में देश में पहला स्थान हासिल किया है. राजस्थान को इस बार 140 में से 90.84 अंक मिले हैं. देश के 100 शहरों में प्रदेश के चारों शहर टॉप 25 में हैं. जबकि उदयपुर और जयपुर टॉप 10 में (Udaipur and Jaipur in top 10 in Smart City Mission) हैं. इस उपलब्धि का कारण शहरों में प्रोजेक्ट वर्क को गति देने और एक साल में डेढ़ गुना खर्चे बढ़ाए जाने को बताया जा रहा है.

स्मार्ट सिटी की मासिक परफॉर्मेंस रैंकिंग के आधार पर राजस्थान पहले पायदान पर काबिज हुआ है. स्मार्ट सिटी के पूरे हुए प्रोजेक्ट और तेजी से चल रहे कामों के आधार पर ये रैंकिंग तय की गई है.

राजस्थान की अंक तालिका :

कंप्लीशन : 20.98

फाइनेंस : 27.36

प्रोजेक्ट वर्क आर्डर : 17.50

कुल एक्सपेंडिचर : 12.50

अन्य : 12.5

बताया जा रहा है कि प्रदेश में 1 साल में स्मार्ट सिटी में शामिल चारों शहरों में खर्चा डेढ़ गुणा तक बढ़ाया गया. 2020-21 में 737 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. जबकि इस बार 1222 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. ये पहली मर्तबा है कि जब 1 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य करवाए गए. इस संबंध में जयपुर स्मार्ट सिटी सीईओ अवधेश मीणा ने बताया कि जयपुर और प्रदेश की सभी स्मार्ट सिटी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. यही वजह है कि पूरे भारत में राजस्थान पहले पायदान पर आया है. दूसरे राज्यों की तुलना में प्रदेश के शहर बेहतर गति से काम कर रहे हैं. जयपुर का लक्ष्य है कि 2023 तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सभी काम पूरे कर लिए जाएं.

टॉप 10 में शामिल जयपुर की बात करें, तो यहां गणगौरी हॉस्पिटल के एक्सटेंशन का काम जल्द शुरू किया जायेगा. वहीं एसएमएस हॉस्पिटल में 488 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले अत्याधुनिक आईपीडी ब्लॉक में स्मार्ट सिटी की ओर से 125 करोड़ की भागीदारी की जायेगी. इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में डिजीटल संग्रहालय का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक स्मार्ट उपकरणों का क्रय, महाराजा लाइब्रेरी, मंदिरों विद्यालयों का जीर्णोद्धार और हेरिटेज वॉक वे का काम किया जा रहा है. साथ ही चौगान स्टेडियम में खेलकूद सुविधाओं का विकास और विभिन्न स्थानों पर बहुमंजिला पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.