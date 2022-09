कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी CM की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे गहलोत? दिल्ली में दिया ये फॉर्मूला...

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नहीं उतरते हैं तो वे नामांकन करेंगे. इसी बीच बुधवार को दिल्ली पहुंचे गहलोत ने बड़ा बयान दिया. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्च शुरू हो गई है कि क्या गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने इसका फॉर्मूला भी बताया.

Big News : राजस्थान पहुंची एनआईए टीम, बारां और कोटा में शुरू की गई जांच

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की करीब एक दर्जन के आसपास अधिकारी और पूरी टीम (NIA Team in Kota) बुधवार को कोटा पहुंची है. यह दिल्ली में एनआईए में ही दर्ज हुई किसी एफआईआर की जांच के लिए पहुंचे हैं. हालांकि, किस मामले में जांच की जा रही है. इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है.

राजस्थान विनियोग विधेयक को लेकर सदन में बनी भ्रम की स्थिति, स्पीकर ने BJP विधायक को कही ये बड़ी बात

विधानसभा में बुधवार को राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक (Rajasthan Appropriation Bill) को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई. इसके बाद सदन के भीतर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक हंगामा करते हुए नजर आए.

दुष्कर्म के मामले को कमजोर करने के बदले मांगी रिश्वत, 4 लाख रुपए लेते दो दलाल व एसएचओ गिरफ्तार

जालोर एसीबी ने सिरोही में कार्रवाई करते हुए मण्डार (Jalore ACB action in Sirohi) थानाधिकारी अशोक सिंह की दलाली करते एडवोकेट अभिमन्यू सिंह को पकड़ा है. पुलिस ने आरोपी से 4 लाख रुपए बरामद किए हैं.

कृषि उपज मंडी संशोधन बिल पारित, नाराज भाजपा का सदन से वॉकआउट...विधेयक को बताया काला कानून

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच कृषि उपज मंडी संशोधन बिल पारित (Agricultural Produce Market Amendment Bill passed) कर दिया गया. इससे नाराज भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया. भाजपा ने इसे काला कानून भी करार दिया है.

Suicide in Sawai Madhopur: पुलिस कस्टडी से भागे दुष्कर्म के आरोपी ने प्रेमिका के घर के सामने दी जान

सवाईमाधोपुर में दुष्कर्म के आरोप में पुलिस हिरासत से एक युवक फरार हो गया. युवक ने प्रेमिका के घर के बाहर पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या (youth hang from tree in Sawai madhopur) कर ली. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

IIT जोधपुर की इस खास तकनीक से होगा स्तन कैंसर का समूल खात्मा

आईआईटी जोधपुर ने फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल तैयार (IIT Jodhpur made fluorescent molecules) किया है, जिसका डोज बढ़ाकर स्तन कैंसर के सेल को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है. वहीं, आईआईटी जोधपुर की टीम अब टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर (Tata Memorial Cancer Centre) के साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी में है.

सदन में लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर भिड़े डोटासरा और गुलाब चंद कटारिया, स्पीकर ने मंत्री को दी नसीहत

बुधवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में जबरदस्त हंगामा हुआ. लंपी डिजीज के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया (Leader of Opposition Gulabchand Kataria) और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा (Rajasthan Congress President Govind Dotasara) के बीच जमकर तूतू-मैंमैं हुई.

Rajasthan Assembly: राज्यपाल ने जो बिल लौटाया उसे संशोधन कर विधानसभा में किया पारित, भाजपा ने जताई आपत्ति

राज्यपाल की ओर से 2020 में लौटाए गए बिल को कुछ संशोधन के साथ विधानसभा में दोबारा प्रस्तुत कर दिया गया है. इस संशोधित विधेयक के पारित होने पर भाजपा ने आपत्ति (BJP objection on the amendment bill pass) जताई है.

प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं, अगस्‍त में 7337 लोगों ने गंंवाई जान, ये है दुर्घटनाओं की बड़ी वजह

राजस्‍थान में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद हालतों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है. इस साल अगस्‍त में ही प्रदेश में 15,665 सड़क दुर्घटनाएं हुईं. इनमें 7337 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा. इनमें से अधिकतर हादसों के पीछे ओवर स्‍पीडिंग वजह रही (Over speeding caused most accidents in state) है.