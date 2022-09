Rape in Rajasthan: सीएम गहलोत बोले- रेप करने कोई विदेश से नहीं आता, 56 परसेन्ट महिलाओं का भी लिया नाम!

एनसीआरबी के आंकड़ों ने राजस्थान की बेहद खौफनाक तस्वीर पेश की है. सीएम अशोक गहलोत आज आरपीए पासिंग आउट परेड में पहुंचे मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने इस पर भी बात की. बड़ा बयान दिया. बोले रेपिस्ट विदेश से नहीं आते. साथ में झूठे मुकदमों का जिक्र करते हुए कुछ महिलाओं को भी जिम्मेदार ठहराया.

Maken in Jaipur: महंगाई रैली पर हुई चर्चा, PCC चीफ डोटासरा ने 'माकन साहब' से किया निवेदन

राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी और पार्टी महासचिव अजय माकन जयपुर में थे (Maken in Jaipur). गुरुवार को उन्होंने कई अहम मसलों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संग विचार विमर्श किया. अपना दर्द साझा किया निवेदन के साथ!

भीलवाड़ा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जान से मारने की धमकी, घर में मिला पत्र

उदयपुर हत्या कांड के बाद जीवन फिर से पटरी पर लौट चुका है. लोग अपने काम धाम में व्यस्त हैं लेकिन इस बीच भीलवाड़ा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जान से मारने की धमकी मिली है. युवक के घर के पोर्च में उसे एक धमकी भरा पत्र मिला है. पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

India China Relationship : केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले- कोई देश की तरफ आंख उठाएगा तो दोस्ती नहीं रहेगी

'मोदी@20 सपने हुए साकार' किताब के संबंध में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने भरतपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने मोदी राज की उपलब्धियों को गिनाया. इस दौरान चीन के साथ भारत के संबंध, एलएसी पर चीन के साथ तनाव और रूस के साथ भारत एवं चीन की सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास पर उन्होंने खुलकर बयान दिया.

वेद सोलंकी ने दोहराया पुराना राग, पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ तो लौटे सरकार

विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने शुक्रवार को फिर पुराना राग दोहराया है. पीसीसी चीफ डोटासरा की हिदायत के बाद भी सोलंकी ने फिर आज कहा कि राजस्थान के युवाओं की आवाज पायलट हैं. उन्होंने बचे हुए डेढ़ साल के लिए मुख्यमंत्री बनाओ तो ही सरकार रिपीट हो सकती है. Solanki again speak on Sachin Pilot

RSMSSB Result 2022 : प्रयोगशाला सहायक भूगोल और गृह विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक भुगोल और गृह विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2022 (Rajasthan Lab Assistant Result 2022) का परिणाम जारी किया गया है. बोर्ड की ओर से जल्द ही दस्तावेज सत्यापन के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा.

लव अफेयर के शक में तालिबानी सजा, युवक के फाड़े कपड़े, की मारपीट...बाल भी काटे

लव अफेयर के शक में जैसलमेर में लोगों ने कपड़े उतारकर युवक को बुरी तरह से पीटा और उसके बाल काट दिए. इतना ही नहीं, उसकी बाइक भी फूंक दी. इस तालिबानी सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, इसके बाद पुलिस हरकत में आई. हालांकि, दोनों पक्षों से किसी ने भी अभी तक मामला दर्ज नहीं कराया है.

जयपुर की 6 वर्षीय आर्वी ने कराटे में जीता स्वर्ण पदक, एशियाई कराटे चैम्पियनशिप में लेंगी भाग

जयपुर की 6 वर्षीय आर्वी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित तीसरी कराटे नेशनल चैंपियनशिप (Aarvi bagged gold in National Karate Championship) में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है. इस प्रदर्शन के बाद हरियाणा सरकार ने आर्वी को 3 लाख देकर सम्मानित किया.

Bikaner Theft Case : बैंक के काउंटर से 7 लाख से भरा बैग लेकर नाबालिग फरार

बीकानेर के मरुधरा ग्रामीण बैंक से रुपयों (Minor Took bag with 7 lakhs from bank) से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग को 7 लाख रुपए से भरा बैग लेकर जाता देखा गया है. पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही है.

ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन 6 सितंबर से, जानिए क्या है प्रक्रिया

बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन 6 सितम्बर से किया जाएगा. यहां जानिए क्या है प्रक्रिया.