कोटा में युवक ने थाने में खुद को लगाई आग, पुलिस कार्यप्रणाली से नाखुश होकर उठाया कदम...अस्पताल में भर्ती

नयापुरा थाना इलाके में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाखुश युवक ने थाना परिसर में खुद पर पेट्रोल डालकर (Youth set himself on fire in the police station) आत्मदाह का प्रयास किया. मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक पर कंबल और दरी डालकर उसे बचाते हुए एमबीएम अस्पताल पहुंचाया है.

जीत गई जिंदगी: दौसा में बोरवेल में गिरी मासूम को सुरक्षित निकाला बाहर, 7 घंटे चला रेस्क्यू

दौसा के जस्सापाड़ा गांव में गुरुवार दोपहर एक साल की बच्ची अंकिता 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई (Jaspada1 year old girl falls into borewell). जानकारी पर बांदीकुई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब सात घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद अंकिता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. मासूम को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

ओवैसी का PM-CM पर हमला, बोले- नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, क्या कर लोगे ? गोली मारोगे...

नागौर जिले के लाडनूं में गुरुवार को एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत पर जमकर जुबानी हमला बोला. ओवैसी ने भरे मंच से नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते (Owaisi raised slogans of Modi Murdabad) हुए कहा कि क्या कर लोगे, गोली मारोगे, जेल में डालोगे तो डाल दो. दूसरी तरफ उन्होंने राजस्थान सीएम को भी घेरा.

जैसलमेर में मटकी से पानी पीने पर दलित युवक को पीटा, अस्पताल में भर्ती

जालोर में टीचर की पिटाई से दलित बच्चे की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है. इस बीच जैसलमेर में एक दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. दलित युवक का आरोप है कि उसने दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पी लिया, जिस पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी.

राजधानी में माली समाज की महारैली, आरक्षण की मांग पर गहलोत सरकार को अल्टीमेटम

माली सैनी समाज की 12 फीसदी आरक्षण (Mali society demand 12 percent reservation) की मांग तेज जो गई है. गुरुवार को राजधानी जयपुर में विद्याधर नगर में बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए. समाज ने गहलोत सरकार को चेताया कि उनकी आरक्षण समेत 11 सूत्री मांगों को पूरा नही किया गया तो उग्र आंदोलन होगा.

14 साल की बालिका के पेट में हुआ दर्द, अस्‍पताल ले गए, तो पता चला 6 माह की है गर्भवती, आरोपी भी नाबालिग

कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक नाबालिग बालिका के 6 माह की गर्भवती होने का मामला सामने आया है. परिजनों ने पड़ोसी नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. दरअसल, बालिका को पेट में दर्द हुआ था, जिसे दिखाने परिजन अस्‍पताल ले गए थे. वहां चिकित्‍सकों ने बालिका के 6 माह का गर्भ होना (Minor girl found 6 month pregnant ) बताया. बालिका ने पड़ोसी लड़के पर रेप करने का आरोप लगाया है.

राजनीति में युवाओं की भागीदारी जरूरी, वे हमारे देश का भविष्य - पीडी सोना

जयपुर में शुरू हुई तीन दिवसीय भारतीय युवा संसद कार्यक्रम में (AP Legislative speaker PD Sona in Jaipur) अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर पासंग दोरजी सोना भी शामिल हुए. यहां उन्होंने युवाओं को राजनीति से जोड़ने की बात कही. साथ ही उनकी भागीदारी को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया.

अफ्रीका से 8 चीते विमान से लाए जाएंगे जयपुर एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर ले जाया जाएगा MP

अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते 16 सितंबर को जयपुर के लिए रवाना किए जाएंगे. 17 सितंबर को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन्‍हें मध्‍य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया (cheetah translocation project) जाएगा. कुनो पालपुर चंबल से लगता हुआ क्षेत्र है, इसलिए चीतों को वाया जयपुर लाया जा रहा है.

राजस्थान के इस शहर में हो सकता है G-20 वर्किंग ग्रुप की बैठक, केंद्र की दो सदस्यीय टीम ले रही सुविधाओं का जायजा

जी-20 वर्किंग ग्रुप की बैठक राजस्थान के उदयपुर में हो सकता है. इसे लेकर सुविधाओं और स्थितियों का जायजा लेने (G20 Working Group Meeting) दो सदस्यीय केंद्रीय दल उदयपुर पहुंचा है.

बंबूलिया सरपंच के घर चोरी, लाखों का सोना-चांदी सहित नकदी लेकर फरार

कोटा के इटावा में बंबूलिया सरपंच के घर से 30 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी सहित (Theft in Sarpanch House in Kota) डेढ़ लाख नकदी चुराने का मामला सामने आया है. चोरी की वारदात बुधवार देर रात की बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.