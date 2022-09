Exclusive : विजय बैंसला ने पायलट पर साधा निशाना...बोले- टिकट मिला तो भाजपा से चुनाव लड़ूंगा

गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने राजस्थान की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में (Vijay Bainsla Exclusive Interview) विजय बैंसला ने कहा कि टिकट मिला तो भाजपा से चुनाव लड़ूंगा. उन्होंने सचिन पायलट पर भी तंज कसा है. खुद सुनिए और क्या कहा...

राजस्थान दौरे पर ओवैसी, बोले- ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट का फैसला गलत

AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज जयपुर दौरे (Asaduddin Owaisi in Jaipur) पर हैं. इस दौरान उन्होंने जयपुर की मुस्लिम बाहुल्य सीटों में लोगों से मुलाकात कर जनसंपर्क किया. जालूपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट का फैसला गलत है. इसके साथ ही उन्होंने हिजाब प्रकरण और मदरसों के सर्वे कराए जाने के मामलों पर चर्चा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला.

अरुण चतुर्वेदी का बड़ा बयान, मदरसे नक्सलवाद और अलगाववाद पैदा करने वाली संस्था

भाजपा नेताओं ने ओवैसी के संघ के केंद्रों की जांच के बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है. भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि (Arun chaturvedi on Madarsa) मदरसे नक्सलवाद और अलगाववाद पैदा करने वाली संस्थाए हैं. इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी औवैसी पर हमला बोला है.

मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान, कहा- मुख्यमंत्री गहलोत खुद एक विचारधारा, वह नहीं होते तो हम आज मंत्री न होते

पीसीसी में बुधवार को मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने जनसुनवाई की. इस दौरान मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने सीएम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि गहलोत अपने आप में एक विचारधारा हैं. उन्होंने हमेशा राजस्थान की बेहतरी के लिए काम किया है. वह न होते तो हम भी आज मंत्री न होते.

Lumpy disease: अब भगवान की शरण में ग्रामीण, खेत न जाकर लोक देवता की पूजा की, पशुओं से कराई ज्योत की परिक्रमा

लंपी वायरस लगातार फैल रहा है. इसकी जद में आने से अब तक प्रदेश में हजारों गोवंश की मौत हो चुकी है. जबकि बड़ी संख्या में गोवंश संक्रमित हैं. इस बीच भीलवाड़ा में लंपी वायरस से संक्रमित गोवंश की पीड़ा देख ग्रामीण पूजा-अर्चना में जुट गए हैं. भीलवाड़ा जिले के गांव ईरांस में ग्रामीणों ने लोक देवता की पूजा अर्चना करते हुए पशुओं को ज्योत के नीचे से निकाल रहे हैं.

एक जासूस, तीन कहानियां : पाकिस्तानियों ने जेल में इतना टॉर्चर किया कि फिर बाप भी नहीं बन सके

पाकिस्तान की जेल में साढ़े 13 साल तक रहकर यातनाओं को झेलने वाले महमूद अंसारी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चर्चा में आ गए हैं. महमूद अंसारी पाकिस्तान में मिली यातनाओं को याद करते हुए कहते हैं कि वो जुल्म की इंतहा थी. पाकिस्तान में महमूद को इतना टॉर्चर किया गया कि जब वे भारत लौटकर आए तो फिर दोबारा बाप नहीं बन सके.

Pali Big Incident : नाडी में डूबने से तीन मासूम भाई-बहनों की मौत

राजस्थान में पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के लांबिया गांव में बुधवार को (Three Child Died in Pali) एक नाडी में डूबने से तीन मासूम भाई-बहनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. यहां जानिए पूरा मामला...

कन्हैयालाल मर्डर केस पर बना Rap Song, ट्विटर पर हो रहा ट्रेंड...राठौड़ ने कही ये बात

उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड (KanhaiyaLal Murder Case) एक बार फिर सुर्खियों में है. बुधवार सुबह से ही ट्विटर पर #KanhaiyaLal ट्रेंड कर रहा है. दरअसल, हत्याकांड को लेकर एक टीवी रियलिटी शो में एक सिंगर ने गाना गया है. इस गाने के वायरल होने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया जताई है.

हिंदी दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने माना, सरकारी भाषा में कठिन हिंदी का हो रहा प्रयोग, लोगों के समझ में ही नहीं आती

प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि सरकारी भाषा में प्रयुक्‍त होने वाली हिन्‍दी में कठिन शब्‍दों का प्रयोग होता है, जो आम आदमी को समझ नहीं (CM Gehlot on use of Hindi) आते. साथ ही सीएम ने यह भी स्‍वीकारा की शुरूआती दौर में वे अंग्रेजी के विरोधी थे, लेकिन इंंटरनेशनल लैंग्‍वेज होने के कारण अब वे भी प्रदेश में अंग्रेजी माध्‍यम की स्‍कूलें खोल रहे हैं.

कन्हैयालाल हत्याकांडः हत्यारों को फांसी होने तक बेटे यश ने नंगे पैर रहने का लिया संकल्प

उदयपुर शहर में 28 जून को दिनदहाड़े हुए कन्हैयालाल हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. हत्याकांड की गूंज राजस्थान से लेकर देश और विदेश में सुनाई दी. मामले की जांच एनआईए कर रही है. इसमें मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद जेल में हैं. एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस बीच बेटे यश ने संकल्प लिया है कि जब तक सभी गुनहगारों को फांसी की सजा नहीं मिलती, वे नंगे पैर रहकर ही न्याय के लिए संघर्ष करेंगे.