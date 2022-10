पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: 149 आरपीएस अधिकारियों के हुए तबादले

राजस्थान पुलिस के महकमें में बड़ा बदलाव किया गया है. पुलिस मुख्यालय ने 149 आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की (149 RPS transfer list) है. इसमें पुलिस अधीक्षक, एसीपी और वृत्ताधिकारियों के नाम शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: राजस्थान सरकार कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को दो सप्ताह में दे मुआवजा

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार (Supreme Court order Rajasthan government) को कोविड 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को दो सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का आदेश जारी किया है.

EXCLUSIVE: अंतरराष्ट्रीय पशु मेले पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर, बुकिंग कैंसिल करा रहे विदेशी 'पावणे'...पर्यटन व्यवसायी निराश

अजमेर स्थित पुष्कर धार्मिक रूप से काफी महत्व रखता है. यहां सालभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है. लेकिन इसके साथ ही पुष्कर में पर्यटन व्यवसाय काफी कुछ विदेशी मेहमानों पर निर्भर है. दो साल कोरोना काल के बाद इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए बैठे व्यापारियों को विदेशी सैलानियों की ओर से होटल बुकिंग कैंसिल कराने से फिर मायूसी हुई है. इसका कारण अंतरराष्ट्रीय पशु मेले पर रोक के साथ ही काफी हद तक यूक्रेन-रूस के युद्ध (Russia Ukraine war effect on Pushkar fair) के असर भी माना जा रहा है.

घनश्याम तिवाड़ी का बड़ा बयान, कहा- राजस्थान में न मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य का पालन कर रहे, न विधानसभा अध्यक्ष

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री (Ghanshyam Tiwari target cm Gehlot) पर निशाना साधा है. उन्होंने राजस्थान में संवैधानिक संकट की बात करते हुए कहा कि यहां न मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों का पालन कर पा रहे हैं और न विधानसभा अध्यक्ष. तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह का बड़ा बयान, हमने सिर्फ 2 फीसदी तेल के दाम बढ़ाए, टैक्स में भी कमी की

जयपुर में तीन दिवसीय पांचवीं साउथ एशियन जियोसाइंस कॉन्फ्रेंस जियो इण्डिया में शामिल होने पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल की बढ़ी कीमतों पर कहा (Hardeep Singh Puri on petrol price) कि अन्य देशों की तुलना में हमने सिर्फ 2 फीसदी रेट बढ़ाए हैं...

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस पंकज मिथल, राज्यपाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ

राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को राजभवन में जस्टिस पंकज मिथल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ (New Chief justice of Rajasthan High Court) दिलाई. जस्टिस मिथल ने हिन्दी भाषा में शपथ ली. मिथल का कार्याकाल करीब 8 महीने रहेगा. वे 16 जून, 2023 तक राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे.

राजस्थान में कोयला संकट को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का तर्क, 'एनजीओ करते हैं हल्ला'

देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का कहना है कि राजस्थान को छत्तीसगढ़ से कोयला मिलने में आ रही परेशानियों का कारण एनजीओ (Union energy minister on Rajasthan coal crisis) रहे. एनजीओ कोल आवंटन की प्रोसेस को बिगाड़ने और हल्ला करने का काम करते हैं. हालांकि अब राजस्थान को छत्तीसगढ़ से कायेला मिल रहा है.

राजस्थान में 200 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ठोंकेगी ताल, प्रदेश अध्यक्ष पदम जैन ने की घोषणा

राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार शिवसेना सभी 200 सीटों पर ताल ठोंकेगी. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के प्रदेश अध्यक्ष ने आज मीडिया से बात करते हुए यह घोषणा की है.

कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए कृषि अभियंता, आईटीआई अनुदेशक और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के परिणाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को कृषि अभियंता परीक्षा, आईटीआई अनुदेशक भर्ती और 11 सितंबर को हुई लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है.

दहेज प्रताड़ना मामले में 36 साल बाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला...यह दिया आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और पत्नी को आत्महत्या (ruled after 36 years in case of dowry harassment) के लिए उकसाने के मामले में 36 साल बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पति को निचली अदालत से मिली सजा को पूर्व में भुगती हुई एक साल की अवधि तक कम कर दिया है.