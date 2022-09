नागर के बयान पर शेखावत का कटाक्ष, गहलोत जी को किस नाम के आगे जिंदाबाद सुनने से डर लगता है ?

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बाबूलाल नागर के बयान पर कटाक्ष किया है. जयपुर के दूदू से निर्दलीय विधायक का धमकाने वाला वीडियो पोस्ट करते हुए (Shekhawat on Gehlot Advisor) शेखावत ने पूछा कि अशोक गहलोत जी को किस नाम के आगे जिंदाबाद सुनने से डर लगता है ? यहां जानिए पूरा मामला.

पायलट का खौैफ: CM के सलाहकार MLA ने भीड़ को धमकाया, केवल गांधी और गहलोत के नारे लगाना...तीसरा लगाया तो जेल करवा दूंगा

अजमेर के पुष्कर में मंत्री अशोक चांदना पर जूते फेंकने और हंगामे की घटना के बाद विधायकों और नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है. जयपुर के दूदू में सीएम अशोक गहलोत की होने वाली सभा से पहले विधायक बाबूलाल नागर के मन में व्याप्त डर उनकी हिदायत में साफ नजर आया. उन्होंने लोगों को धमकाते हुए कहा कि नारे केवल दो ही लगेंगे, तीसरा नारा लगाया तो पुलिस जेल में बंद कर देगी.

'भारत तेरे टुकड़े होंगे...'कहने वालों की पीठ थपथपाने वाले आज भारत जोड़ने चले हैं: अजय भट्ट

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना (Ajay Bhatt on Congress Party) साधते हुए कहा है कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों की पीठ थपथपाती है. उनका पक्ष लेती है. ऐसे लोग भारत को जोड़ने का क्या काम करेंगे?

Politics on Rahul Gandhi T Shirt : गहलोत के मंत्री बोले, राहुल गांधी ने 5 हजार की पहनी थी टी-शर्ट...

भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की टी-शर्ट को लेकर एक ट्वीट किया था. इसमें उसकी कीमत 41 हजार रुपये से अधिक बताई गई थी. सोशल मीडिया में उनके जूते पर भी सवाल उठाए गए थे. कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. अब इस मामले में गहलोत के मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा है और T Shirt की कीमत बताई है.

कांग्रेस में चापलूसी और चमचागिरी की परिपाटी की पराकाष्ठा है, नेता कर रहे राजनीति को विकृत : पूनिया

राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर (Satish Poonia Targets Congress) कांग्रेस पर निशाना साधा है. जयपुर में मंगलवार को मीडिया से बातचीत में पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में चापलूसी और चमचागिरी की परिपाटी की पराकाष्ठा है. सुनिए और क्या कहा...

गुर्जर सभा के दौरान जूते, चप्पल फेंकने की घटना निंदनीय, समाज लज्जित हुआ- विजय बैंसला

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष विजय बैंसला ने गुर्जर सभा के दौरान मंच पर जूते, चप्पल फेंकने की घटना (Ruckus in Gurjar Sabha) को निंदनीय बताया है. उन्होंने कहा कि इस घटना से समाज लज्जित है.

Rajasthan High Court: पांचना बांध का पानी गंभीर नदी में नहीं छोड़ने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने पांचना बांध के पानी को गंभीर नदी में नहीं छोड़ने (not releasing the water of Panchna Dam) को लेकर जल संसाधन सचिव, करौली कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है.

Jodhpur Road Accident: सड़क के गड्ढों ने छीन ली एक ही परिवार के तीन लोगों की जिंदगियां...टैंकर ने लिया चपेट में

जोधपुर में सड़कों की खराब हालत के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं. मंगलवार को भी सड़कों के (3 people of Family died in Jodhpur Road Accident) गड्ढों के चलते हुए हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद लोगों ने एकत्र होकर विरोध जताया और सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग की.

दिव्या मदेरणा के समर्थन में उतरे सुखराम बिश्नोई, कहा- विरोध वाजिब, जरूरत पड़ी तो हम भी बैठेंगे धरने पर...

मंत्री सुखराम बिश्नोई ने दिव्या मदेरणा का समर्थन किया है. जयपुर में मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दिव्या मदेरणा का विरोध वाजिब है, जरूरत पड़ेगी तो हम भी विरोध में बैठेंगे. मंत्री ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया है. यहां जानिए पूरा मामला...

लंपी संक्रमित गाय का दूध कितना सुरक्षित...चिकित्सा विभाग बेखबर, कहा- जरुरत पड़ने पर करेंगे सैंपलिंग

प्रदेश में लंपी वायरस के कहर के बीच गायों के दूध को उपयोग में लेने को लेकर असमंजस (lumpy infected cow milk) की स्थिति बनी हुई है. हालांकि इसको लेकर चिकित्सा विभाग लचर रवैया अपनाए हुए है. विभाग की ओर से दूध के सैंपल नहीं लिए गए हैं. जिसपर उनका कहना है कि जरुरत पड़ेगी तो सैंपल लेकर जांच किए जाएंगे.