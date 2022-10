पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच चली गोलियां, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

भरतपुर में दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में एक ही परिवार (Firing in Bharatpur) के तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं दो लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

Suicide In Sextortion: ऐसा गिरोह जिसके पास ठगी का पैसा निकालने के लिए खुद का एटीएम था

जोधपुर की जीआरपी पुलिस ने एक आत्महत्या के मामले की पड़ताल की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने (Police busted sextortion gang in Jodhpur) आए. आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को एक गिरोह ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था. पुलिस के हाथ लगे टूटे हुए मोबाइल से कई जानकारियां हाथ लगीं. इससे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची. जीआरपी ने अथक प्रयास कर गिरोह के तीन जनों को भरतपुर पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करवाया. सेक्सटॉर्शन गिरोह ब्लैकमेल की राशि को खुद के एटीएम से निकालता था.

खड़गे के बयान पर बवाल: भाजपा ने कहा- माफी नहीं मांगी तो राजस्थान आने पर करेंगे खड़गे का विरोध

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा आक्रोशित है. बीजेपी ने इस बयान को मुस्लिम धर्म विरोधी बताया है. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने खड़गे के राजस्थान में आने पर विरोध करेगा.

Rajasthan Highcourt: नर्सिंग ऑफिसरों को एपीओ कर कार्यमुक्त करने वाले आदेश पर रोक

कोटा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसरों को एपीओ कर कार्यमुक्त करने वाले आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट (Ban on order to relieve nursing officers) ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के आदेश से नर्सिंग ऑफिसरों को राहत मिली है.

EXCLUSIVE: इस बार नहीं लगेगा पुष्कर कार्तिक पशु मेला, लंपी रोग के कारण लिया निर्णय...विभाग ने जारी किए आदेश

गोवंश में फैले लंपी संक्रमण को देखते हुए पशुपालन विभाग ने इस बार अंतरराष्ट्रीय पुष्कर कार्तिक पशु मेला आयोजित (Pushkar cattle fair canceled due to lumpy disease) नहीं करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में पशुपालन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

लंपी को लेकर भगवान की शरण में धीरज गुर्जर, निकालेंगे 35 किमी की पदयात्रा, हिमाचल चुनाव को लेकर कही ये बात...

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर शुक्रवार को (Dheeraj Gurjar Padyatra in Bhilwara ) भीलवाड़ा से कोटड़ी चारभुजा तक गायों में फैली लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पदयात्रा निकालेंगे. धीरज गुर्जर ने गौ माता के लिए निकाले जा रहे पदयात्रा में सभी से शामिल होने की अपील की. साथ ही गुर्जर ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए पूरे भारत में कांग्रेस की वापसी की बात कही. पढ़िए ईटीवी भारत से धीरज गुर्जर की बातचीत...

REET Result 2022: रीट परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में रीट परीक्षा 2022 के रिजल्ट पर सवाल उठाए गए हैं. इसमें कहा गया कि बोर्ड ने जो नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई उसमें गड़बड़झाला हुआ. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए (High court hearing petition in REET Result 2022) कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का विस्तृत शेड्यूल जारी, Group C में सम्मिलित विषयों के परीक्षा प्रवेश पत्र जारी

प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन 9 जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ग्रुप सी के विषयों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया (School Lecturer Admit card for group C) है. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. ग्रुप डी और ई के परीक्षा जिलों की जानकारी एसएसओ पोर्टल से ली जा सकती है.

अशोक चांदना ने जन्मदिन पर किया शक्ति प्रदर्शन, पायलट ने दी बधाई

खेलमंत्री अशोक चांदना को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बधाई (Pilot wishes Ashok Chandna on his birthday) दी है. गुरुवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी चांदना के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम हुआ. इसके बाद चांदना शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र हिंडोली पहुंच गए.

Pilot Mature Politics: न गहलोत पर बयान, न मंत्री-विधायकों पर टिप्पणी...केवल 2023 में मिलकर लड़ने की अपील

राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक आलाकमान कोई फैसला नहीं ले सकी है. अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद ही इस पर फैसला लिए जाने की बात कही गई है, लेकिन पायलट इस दौरान दौरे पर दौरे कर रहे हैं. इस दौरान न तो वह सीएम गहलोत पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं और न ही सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, बल्कि सिर्फ 2023 के लिए एकजुट (Pilot only appeal to unite for mission 2023) होने की अपील कर रहे हैं.