Lightning in Udaipur: उदयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, 4 झुलसे

उदयपुर जिले के टीडी थाना क्षेत्र में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत (lightning in Udaipur) हो गई. जबकि 4 लोग झुलस गए.

खनन माफिया ने किया वन विभाग की टीम पर हमला, पथराव में सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त

धौलपुर में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए रविवार को डीएफओ पूरी टीम के साथ केसर बाग की पत्थर की खदान पर पहुंचे. इस दौरान वहां मौजूद खनन माफिया ने वन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया. हमले में सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई.

जोधपुर में हादसा, तालाब में नहाने गए तीन छात्रों की डूबने से मौत

जोधपुर के सेतरावा क्षेत्र में तालाब में नहाने गए तीन स्कूली छात्र गहरे पानी में (Three students drown in the pond) समा गए. उनके कपड़े और मोबाइल तालाब पर मिलने पर ग्रामीणों को संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर शवों को बाहर निकलवाया.

अकेले ही पद यात्रा पर निकले पूनिया, पोकरण से रामदेवरा गए...कही ये बड़ी बात

राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया रविवार को पोकरण से रामदेवरा तक की पदयात्रा पर अकेले ही निकल पड़े. हाथ में बाबा का झंडा थामे, जयकारे लगाते हुए पैदल यात्रा पर पूनिया निकले तो उन्हे देख हर कोई आश्चर्य में पड़ गया. हालांकि, जानकारी मिलने पर पोकरण से भाजपा के प्रत्याशी रहे तारातरा मठ के महंत प्रताप पुरी व पूर्व विधायक शैतान सिंह समेत कुछ लोग उनके काफिले में शामिल हुए.

धर्मान्तरण और लव जिहाद के खिलाफ भगवा रैली, जय श्री राम के लगे नारे

देश में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं के विरोध में जयपुर में भगवा रैली निकाली गई. रैली (Bhagwa Rally in Jaipur) में हजारों की संख्या में युवा, धर्मगुरु, भाजपा नेता सहित अन्य शामिल हुए.

राजस्थान आएंगे रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट, बहादुर कैडेट्स को करेंगे सम्मानित

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को राजस्थान आ रहे हैं. वे यहां प्रदेश में एनसीसी गतिविधियों को देखने के साथ ही बहादुर कैडेट्स को सम्मानित भी करेंगे.

JEE Advanced 2022: टॉपर्स में आईआईटी मद्रास जोन अव्वल, कोटा के बदौलत सर्वाधिक सिलेक्शन जोन दिल्ली से

जेईई एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2022) का परीक्षा परिणाम से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आ रहा है कि कुल 160038 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिनमें से 155538 ने परीक्षा दी है. वहीं 40712 काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई कर पाएं हैं. जारी किए गए आंकड़ों से साफ है कि आईआईटी जोन मद्रास टॉप 10 स्टूडेंट्स के मामले में 5 विद्यार्थियों के साथ अव्वल रहा है.

Mayank Motwani Exclusive : IIT में सिलेक्शन नहीं होना बुरी बात नहीं, आगे कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं

ईटीवी भारत ने रविवार को कोटा में मयंक मोटवानी से विशेष बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया कि कोटा की कोचिंग फैकेल्टी और अन्य स्टाफ ने उनकी काफी मदद की है. इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई जयेश मोटवानी को इस पूरी सफलता का श्रेय भी दिया. मयंक का कहना है कि उनके भाई जयेश की प्लानिंग काफी अच्छी रहती है. लॉकडाउन में भी उनके भाई की अच्छी गाइडेंस उन्हें मिली.

श्रीगंगानगर में घुसपैठिया गिरफ्तार, भारत पाक सीमा पार करते चढ़ा BSF के हत्थे

बीएसएफ ने कोहली पोस्ट पर पाक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है (Infiltrator At Sri Ganganagar). पकड़े गए शख्स का नाम लियाकत अली बताया जा रहा है.

बैंसला का अस्थि कलश पहुंचा पुष्कर, घाटों पर होगा दीपदान...कल 5 लाख लोगों के जुटने का दावा

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सुप्रीमो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां पुष्कर पहुंच चुकी हैं. गुर्जर समाज धर्मशाला गुर्जर भवन में अस्थि कलश को समाज के लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया है. रविवार देर शाम को पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर बढ़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटेंगे और दीपदान करेंगे.