ED Action in Jaipur: आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया के ठिकानों पर ईडी का छापा

जयपुर में आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया के ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने छापेमारी (ED raids on architect Anoop Bartaria premises) की है. दिल्ली से आई टीम सुबह से अनूप बरतरिया के आवास से लेकर अन्य ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है.

सीएम गहलोत का गुजरात में दांडी यात्रा पर हमला...राजस्थान में नौकरियां लग रहीं हैं, इसलिए युवाओं को गुमराह न करें

गुजरात में दांडी यात्रा निकाल रहे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं पर (Cm Gehlot target the Rajasthan unemployed) सीएम गहलोत ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वे ऐसे राज्य में मार्च निकाल रहे हैं जिसने खुद युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं दी हैं.

Sodala Elevated Road : जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन, CM गहलोत ने मंत्रियों संग किया सफर

जयपुर वासियों का 6 साल का इंतजार गुरुवार को खत्म हो गया. जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का सीएम अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एलिवेटेड रोड पर अपने मंत्रियों के साथ सफर किया.

भरतपुर बर्डिंग वीक में पक्षियों के संसार से होंगे रूबरू, वाइल्ड लाइफर करेंगे पक्षियों की प्रजाति की गणना

कल से तीन दिवसीय भरतपुर बर्डिंग वीक (Bharatpur birding week) प्रारंभ हो रहा है. आयोजन में एक साथ 180 से अधिक देशों की टीमें शामिल होंगी और पक्षियों की प्रजाति की गणना करेंगी. भरतपुर में देश भर के पक्षियों की 50% से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं.

दो दिन, पांच खिताब और 170 पहलवान, जसवंत केसरी और जिला केसरी खिताब पर अशोक बांसरोली का कब्जा

भरतपुर में गुरुवार को जसवंत केसरी दंगल का समापन हुआ. इस दौरान (Jaswant Kesari Dangal in Bharatpur) भरतपुर के पहलवान अशोक बांसरोली ने जसवंत केसरी और जिला केसरी का खिताब अपने नाम किया. इसी तरह जसवंत कुमार के फाइनल मुकाबले में सुशील दिल्ली विजई रहे. सभी विजेताओं और उपविजेताओं को सम्मानित किया गया.

Kanhaiya Lal Beheading Case : मुख्य चश्मदीद राजकुमार शर्मा का इलाज जारी, सामने आया ये बड़ा अपडेट...

कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा का इलाज उदयपुर के एमबी अस्पताल में (Rajkumar Sharma Treatment in Udaipur) जारी है. पिछले दिनों उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था. इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. यहां जानिए, अब कैसी है स्थिति...

जयपुर डेयरी अब RTI के दायरे में, राजस्थान सूचना आयोग ने जारी किए आदेश

जयपुर डेयरी भी अब सूचना के अधिकार अधिनियम (Jaipur Dairy under the ambit of RTI) के दायरे में आ गई है. राजस्थान सूचना आयोग ने इस संंबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.

Adipurush Controversy : सैफ अली रावण नहीं, लग रहे तैमूर और खिलजी...सर्व ब्राह्मण महासभा ने डायरेक्टर ओम राउत को भेजा नोटिस

प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद (Adipurush Controversy) बढ़ता जा रहा है. अब सर्व ब्राह्मण महासभा ने डायरेक्टर ओम राउत को नोटिस भेजा है. एडवोकेट कमलेश शर्मा का कहना है कि हनुमान जी और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वाली फिल्म को नहीं चलने देंगे.

बाइक टच होने के चलते एक युवक की निर्मम हत्या, तीन अन्य गंभीर घायल

जयपुर के शिप्रा पथ थाना इलाके में बुधवार देर रात एक युवक की बाइक दूसरे पक्ष को टच हो जाने से हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने युवक की हत्या कर (Youth brutal murder in Jaipur) दी. आरोपियों ने उसके तीन साथियों को भी लहूलुहान कर दिया. पुलिस ने परिजनों से शिकायत ले मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

JoSAA Counselling 2022: GFTI से स्टूडेंट्स का मोहभंग, 50 हजार से ज्यादा रैंक पर भी मिल रही CS ब्रांच

जोसा काउंसलिंग के आंकड़े बताते हैं कि GFTI की इंजीनियरिंग व आर्किटेक्चर सीटों पर प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों का मोहभंग हो गया (Computer science branch in GFTI) है. फिलहाल कंप्यूटर साइंस जैसी लोकप्रिय इंजीनियरिंग ब्रांच भी JEE MAIN 2022 की 50 हजार से अधिक ऑल इंडिया रैंक पर उपलब्ध है. हालांकि स्टूडेंट्स दूसरे ब्रांच को तरजीह दे रहे हैं.