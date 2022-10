श्रीगंगानगर दौरे पर सीएम गहलोत, सरकार रिपीट के लिए जनता से मांगा समर्थन

सीएम अशोक गहलोत शनिवार को श्रीगंगानगर जिले में दौरे (Cm Gehlot Sriganganagar Visit) पर थे. इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया. इस दौरान उन्होंने सरकार रिपीट के लिए जनता से अपील की.

'तीन लोगों की वजह से गहलोत राजस्थान का गर्व बनते बनते रह गए', जानिए दिव्‍या मदेरणा ने ऐसा क्‍योंं कहा...

कांग्रेस की ओसियां विधायक दिव्‍या मदेरणा ने सीएम अशोक गहलोत के बहाने मंत्री महेश जोशी, शांति धाारीवाल और धर्मेन्‍द्र राठौड़ पर निशाना साधा (Divya Maderna targets CM Gehlot ministers) है. दिव्‍या ने एक ट्वीट में कहा कि सिर्फ तीन लोगों की वजह से गहलोत कांग्रेस पार्टी के सिरमौर पद पर नहीं पहुंच पाए. ऐसा होता, तो वे राजस्‍थान का गर्व बनते.

गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिली बीजेपी कमेटी, कांग्रेस पर लगाए अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप

कोटा के रामगंज मंडी में बालिका से गैंगरेप मामले में (BJP committee meet gangrape victim family) भाजपा की गठित कमेटी के सदस्यों ने एसपी से मिले और बालिका के परिजनों से भी न्याय दिलाने की बात कही. भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया.

पॉलीथिन के खिलाफ स्वास्थ्य मंदिर की अनूठी मुहिम, दो साल में 60 हजार लोगों को वितरित किए कपड़े के बैग

पॉलीथिन के खिलाफ स्वास्थ्य मंदिर संस्था ने अनूठी मुहिम (Swastha Mandir campaign against polythene)शुरू की है. संस्था की ओर से पॉलीथिन के प्रयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही कपड़े के बैग तैयार कर वितरित किए जा रहे हैं और अपील की जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें.

14 साल बाद जयपुर को फिर से दहलाने की थी साजिश, अलसुफा आतंकियों की प्लानिंग को लेकर NIA ने किए चौंकाने वाले खुलासे

14 साल पहले जयपुर में हुए सीरियल बम ब्‍लास्‍ट में 70 से ज्‍यादा लोगों की जान गई थी. आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के इस हमले के जख्‍म जयपुरवासियों के जहन में आज भी ताजा हैं. अब आतंकी संगठन अलसुफा ने एक बार फिर जयपुर को दहलाने की प्‍लानिंग की, लेकिन वे जयपुर पहुंचने से पहले ही धर लिए (conspiracy of bomb blast in Jaipur busted) गए. एनआईए ने आतंकियों की इस साजिश को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पढि़ए इस खास रिपोर्ट में....

Rajasthan Political Crisis: सीएम गहलोत का बड़ा बयान, पूरे 5 साल चलाएंगे सरकार

शनिवार को दिल्ली दौरे से राजस्थान लौटे सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान (Big statement of CM Ashok Gehlot) दिया. उन्होंने कहा कि वो पूरे पांच साल तक सरकार चलाएंगे.

राजस्थान में बनेगा शांति और अहिंसा विभाग...राज्यपाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

राजस्थान में अब शांति और अहिंसा का अलग से विभाग (Department of Peace and Non violence in Rajasthan) होगा. राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पिछले दिनों राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में तैयार कर राज्यपाल को भेजा गया था.

दिग्विजय-गहलोत के मन का हाल...कहीं वैराग तो कहीं सत्ता राग

कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद (congress president election) की रेस से बाहर हो चुके हैं. दोनों ही नेताओं की इस दौड़ से बाहर होने की अपनी ही वजह है. इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने पांच साल तक सरकार चलाने की बात कही. वहीं दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि पद छोड़ने वाला ही असली शहंशाह होता है.

राजस्थान में सीएम पर संशय बरकरार, दिल्ली की ओर टिकी निगाहें

कांग्रेस आलाकमान से गहलोत के माफीनामे के बाद भले ही सबकुछ शांत लग रहा (Rajasthan Political Crisis) हो, लेकिन हकीकत यह है कि अंदरखाने भारी उथल-पुथल मची है. अब भी गहलोत समर्थक विधायकों का इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी के पास है. वहीं, सीएम के निर्धारण की डेडलाइन शनिवार को पूरी हो रही है.

Rajasthan Political Crisis: दो गुटों में बंटी राजस्थान कांग्रेस की महिला विधायक, जानें कौन किसके समर्थन में है खड़ा

राजस्थान कांग्रेस में कुल 15 महिला विधायक (Rajasthan Congress has 15 women MLAs) हैं, जो अब दो खेमों में बंट गई हैं. एक खेमा सीएम अशोक गहलोत का है, जिसमें 8 महिला विधायक शामिल (8 women MLAs with Gehlot) हैं तो दूसरा खेमा आलाकमान है, जिसमें 7 विधायक हैं.