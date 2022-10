पीपाड़ में बारावफात का जुलूस, लगे सर तन से जुदा के नारे...एक हिरासत में

जोधपुर के पीपाड़ में रविवार को बारावफात के जुलूस (Barawafat procession in Pipad) में सर तन से जुदा के नारे लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने में मामले की शिकायत की है. जुलूस में नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है.

Vasundhara Bikaner Tour : राजे ने सीएम गहलोत को कहा 'विश्वासघाती'...इशारों-इशारों में कही यह बड़ी बात

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को दो दिन के बीकानेर दौरे पर देशनोक पहुंचीं. उन्होंने अपनी देवदर्शन यात्रा के तहत करणी माता मंदिर में दर्शन किया और पूजा-अर्चना की. इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए वसुंधरा ने सीएम गहलोत पर तीखा हमला किया और राजस्थान की राजनीति को लेकर बड़ी बात कही.

Rajasthan Politics: सियासी शांति के बीच हाड़ोती से हुंकार भरेंगे पायलट, टेरिटोरियल आर्मी डे पर जवानों को दी बधाई

सियासी शांति के बीच सोमवार को सचिन पायलट हाड़ोती दौरे (Sachin Pilot to visit Hadoti) पर रहेंगे. इसे पायलट का पहला चुनावी दौरा होने की भी चर्ची की जा रही है. पायलट ने टेरिटोरियल आर्मी डे पर टीम का हिस्सा होने पर गर्व जताते हुए जवानों को बधाई दी है.

हनुमानगढ़ में युवक को निर्वस्त्र करके पीटा...वीडियो वायरल

हनुमानगढ़ जिले के बडबिराना गांव में एक को निर्वस्त्र करके मारपीट करने वीडियो सोशल मीडिया (Youth was beaten up naked in Hanumangarh) पर वायरल हो रहा है. घटना 30 सितंबर की है. युवक ने इस संबंध में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

विधानसभा का अपशकुन : भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद विधायकों की संख्या फिर हुई 199, 21 साल में 15 का निधन

कांग्रेस से 7 बार विधायक रहे भंवर लाल शर्मा का निधन हो गया है. विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद एक बार फिर विधानसभा के अपशकुन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि विधानसभा में अपशकुन के चलते एक साथ 200 विधायक नहीं बैठते हैं.

पूनिया ने फसलों के हुए नुकसान का लिया जायजा, किसानों से कहा-सीएम को लिखूंगा पत्र

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रविवार सुबह भाजपा नेताओं के साथ बूंदी इलाके के किसानों से बातचीत (Poonia inspected Damage of Crops due to Rain) करते हुए फसलों के नुकसान का जायजा लिया. साथ ही उन्होंने सरकार से फसल खराबे का मुआवजा देने और गिरदावरी शुरू करने की मांग की है.

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के द्वार खुले, लेकिन विभाग ने लगाई कई शर्तें

प्रदेश के शिक्षकों की दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लगी रोक हटा दी गई है. हालांकि शिक्षा विभाग (stay on Deputation of Teachers removed) की ओर से शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाने को लेकर कुछ शर्तें जारी की गई हैं.

उदयपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, 2 की मौत

उदयपुर जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर एक अज्ञात वाहन (Two youths died in road accident) ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. दोनों युवकों के शवों को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

नहीं रहा राजस्थान की राजनीति का 'चाणक्य'...3 बार सरकार गिराने-बचाने में शामिल रहने वाला एकमात्र नेता

राजस्थान की राजनीति के 'चाणक्य' माने जाने वाले भंवर लाल का रविवार सुबह निधन हो गया. वे राजस्थान में तीन बार सरकार गिराने या बचाने की कोशिश में शामिल रहने वाले एकमात्र नेता थे. जानिए कैसा रहा (Political Career of Bhanwar Lal) भंवर लाल शर्मा का राजनीतिक जीवन...

कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा का निधन, 77 साल की उम्र में SMS अस्पताल में ली आखिरी सांस

राजस्थान में सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा का रविवार सुबह निधन हो (MLA Bhanwar Lal Sharma passes Away) गया. भंवर लाल शर्मा का जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा थ. सोमवार दोपहर में सरदार शहर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.