राज्यसभा चुनाव में धांधली के आरोपों की एसआईटी से हो जांच...आरएलपी गुंडों की पार्टी -विनय मिश्रा

जयपुर आए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में धांधली के आरोपी की जांच एसआईटी गठित कर करानी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएलपी गुंडों की पार्टी है. विनय मिश्रा ने ईटीवी भारत (vinay mishra exlusive interview with etv bharat) से कई मुद्दों पर खास बातचीत की. प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश...

अब जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में फिर धारा 144 लागू, अगले आदेश तक रहेगा जारी

मंगलवार रात को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था जिसके मौके पर पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को तितरबितर किया. घटना की गंभीरता को देखते हुए बुधवार देर रात से जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट (Jodhpur Police Commissionerate) क्षेत्र में धारा 144 लागू (Section 144 again implemented) कर दी गई है.

अजब-गजब: भीलवाड़ा के भैरूलाल को साल भर पहनने पड़ते हैं गर्म कपड़े...वजह जान आप भी रह जाएंगे हैरान

भीलवाड़ा के भैरूलाल चौधरी को गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है. इस अद्भुत बीमारी के कारण उन्हें गर्मी के मौसम में गर्म कपड़े पहनकर रहना पड़ता है. कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उन्हें अब तक इस समस्या से निजात नहीं मिल पाया है. तकरीबन 12 साल से वे इस समस्स्या से परेशान हैं. बुधवार को ईटीवी भारत से भी उन्होंने अपनी इस समस्या को साझा किया.

Horse Trading की आशंका को देखते हुए ACB की तमाम यूनिट अलर्ट, संदिग्ध लोगों पर रखा जा रहा टेक्निकल सर्विलांस

राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी में परिवाद दर्ज करवा दिया है. इसके बाद एसीबी ने अपनी तमाम यूनिट्स को अर्लट कर दिया (All ACB units on alert in Rajasthan) है. साथ ही संदिग्ध लोगों पर टेक्निकल सर्विलांस बढ़ाया गया है. आवश्यकता पड़ने पर व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड की जा सकती है. जानकारी में सामने आया है कि इसे देखते हुए विधायक व उनसे जुड़े लोग सामान्य और व्हाट्सएप कॉल की जगह अन्य कॉलिंग एप्स की मदद ले रहे हैं.

Rajya Sabha election : राज्यसभा चुनाव में वोट देने में गलती का रहा है इतिहास, ये विधायक कर चुके हैं गलती

राज्यसभा चुनाव में गलत वोट देने का इतिहास रहा है. सीएम अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में डॉक्टर जितेंद्र, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बृजेंद्र ओला वोट देने में गलती कर चुके (Mistakes by MLAs in voting during Rajya Sabha election) हैं. जिसके चलते उनका वोट निरस्त हुआ था. पिछली वसुंधरा सरकार में भी एक विधायक ने गलती से क्रॉस वोट कर दिया था. इसी को देखते हुए कांग्रेस विधायक कल जब जयपुर पहुंचेंगे, तो उन्हें वोटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

Accident in Udaipur: कृषि मंडी में दुकान की छत गिरी...दो लोगों की मौत की सूचना, मलबे में दबे छह लोग निकाले गए...रेस्क्यू जारी

उदयपुर में बुधवार को बड़ा हादसा (Accident in Udaipur) हो गया. शहर की कृषि मंडी में एक दुकान की छत (shop roof collapsed in udaipur) अचानक ढह गई. घटना में कई लोग मलबे में दब गए. दो लोगों की मौत की सूचना भी सामने आ रही है जबकि छह लोगों को बाहर निकाल लिया गया है. घायलों को एमबी अस्पताल ले जाया गया है. फिलहाल रेस्क्यू कार्य जारी है.

'स्वयंवर: मीका दी वोटी' के सेट का अनावरण...शान, जसपिंदर नरूला व भूमि त्रिवेदी ने बांधा समां

पंजाबी सिंगर मीका सिंह के टीवी शो स्वयंवर "मीका दी वोटी' (TV Show Swayamvar Mika Di Vohti) का 19 जून से शुभारंभ हो रहा है. इसे लेकर मंगलवार रात भव्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें मीका सिंह के अलावा गायक शान, जसपिंदर नरूला और भूमि त्रिवेदी ने अपनी आवाज से समां बांध दिया.

Rajya Sabha Elections 2022 : कांग्रेस विधायकों में असंतोष उनके आलाकमान के निर्णय से आया - अर्जुनराम मेघवाल

राजस्थान में 10 जून को चार राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण कैंप के रूप में की जा रही बाड़ेबंदी में शामिल होने के लिए बुधवार को जयपुर पहुंचे. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों में असंतोष का बीज उनकी ही पार्टी के आलाकमान ने डाला (Arjun Ram Meghwal targets Congress party) है.

RBSE 5th and 8th Result 2022: जारी हुआ 5वीं और 8वीं का रिजल्ट...यहां चेक करें

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Board of Secondary Education Rajasthan) ने कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा का परिणाम (Rajasthan Board 5th 8th Result 2022) घोषित कर दिया है. इससे पहले इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने ट्वीट कर दी थी.

Uproar in JNVU: एबीवीपी और एनएसयूआई आमने-सामने, पुलिस ने किया बीच बचाव...धक्का-मुक्की

जेएनवीयू में पेपर लीक मामले में एनएसयूआई ने एबीवीपी पर आरोप लगाए हैं. जेएनवीयू केंद्रीय कार्यालय पर बुधवार को इसे लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता (ABVP and NSUI clash in JNVU) आमने सामने हो गए. वहीं बीचबचाव के दौरान एनएयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्कामुक्की भी हुई.