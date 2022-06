Rajya Sabha elections: भाजपा के अलावा 9 अन्य विधायकों का मुझे समर्थन है,कांग्रेस के 8 विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग- डॉ सुभाष चंद्रा

राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉ सुभाष चंद्रा की एंट्री के बाद मामला रोचक हो गया है. इस बीच डॉ सुभाष चंद्रा ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए (Subhash Chandra made a big claim) बड़ा दावा किया है. उन्होंने दावा किया है (support of 9 MLAs apart from BJP) कि उन्हें भाजपा के 30 विधायकों के अलावा 9 अन्य विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि 8 कांग्रेस विधायक इन चुनाव में क्रॉस वोटिंग करेंगे.

Para Shooting World Cup: अवनि लेखरा ने नए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता

अवनि लेखरा ने साल 2022 चेटौरौक्स वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप के उद्घाटन सत्र में R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता है.

Horse Trading In Rajasthan: महेश जोशी की शिकायत से खुला फोन टैपिंग का रास्ता, ACB को मिला यह अधिकार

राज्यसभा चुनाव में 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं. 5वें उम्मीदवार के तौर पर भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉ सुभाष चंद्रा के चुनावी रण में उतरने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है. अपने विधायकों को बचाए रखने और 3 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस सारे जुगत लगा रही है. कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है, लेकिन फिर भी पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा (Congress fears horse trading in Rajya Sabha elections) है. यही वजह है कि सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी एसीबी से लेकर निर्वाचन विभाग तक हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत दर्ज करवा चुके हैं.

Rajya Sabha Elections 2022 : गहलोत सरकार ने साधा बीटीपी विधायकों को...मांगे मानी...दोनों विधायक पहुंचे बाड़ेबंदी में

राज्यसभा चुनाव में तीनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जुगत लगा रही कांग्रेस ने आखिरकार बीटीपी को साध लिया है. बीटीवी विधायकों की मांगों को सरकार ने मान लिया है. जिसके बाद बीटीपी के दोनों विधायक कांग्रेस की बाड़ेबंदी में पहुंच गए (BTP MLAs reached Congress barricading ) हैं.

Rajya Sabha Elections : पायलट कैंप के विधायक वेद सोलंक ने महेश जोशी से पूछा कौन कर रहा है हॉर्स ट्रेडिंग उसका नाम तो बताओ

राजस्थान की चार सीटों पर राज्यसभा चुनाव 10 जून को होना है. जिसको लेकर कांग्रेस के सभी विधायक उदयपुर में बाड़ेबंदी में हैं. वहीं सचिन पायलट खेंमे के वेद सोलंकी बीमारी के चलते जयपुर में हैं. वेद सोलंकी ने कहा कि वह अब पूरी तरह फीट हैं, उन्हें कांग्रेस के आला नेताओं ने जयपुर रहने को कहा है. साथ ही उन्होंने कहा मैं बीते 7 दिन से घर पर हूं, मुझसे न किसी ने संपर्क किया और न ही किसी तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास हो (MLA Ved Solanki said that horse trading is not trying) रहा है.

Rajya Sabha Election आप के निशाने पर बेनीवाल और चंद्रा, ट्वीट के जरिए लगाए ये गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी के विधायक और राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने ट्विटर पर ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि "सुना है कि राजस्थान में एक पार्टी के अध्यक्ष ने एक न्यूज़ चैनल के मालिक (Vinay Mishra on Subhash Chandra) को राज्यसभा चुनावों में अपने तीन विधायकों का वोट डलवाने के लिए 40 करोड़ (Mishra accused Beniwal of taking 40 crores) लिए हैं.

4.50 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी गहलोत सरकार खरीद रही नए विमान...इतनी है कीमत

राजस्थान सरकार साढ़े चार लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है. ये कर्ज कम होने की बजाए साल दर साल बढ़ता जा रहा है. इस बीच गहलोत सरकार अपने आरामदायक सफर के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले दो (12 seater jet aircraft and 10 seater multi turbine engine helicopter ) वायुयान खरीदने जा रही है. इसमें 12 सीटर जेट विमान और 10 सीटर हेलीकॉप्टर शामिल है.

भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी पर लाखों रुपये होंगे खर्च...5 सितारा होटल का यह है किराया

राज्यसभा चुनाव में जीत-हार की कशमकश के बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है. भाजपा ने अपने विधायकों को जामडोली के जिस आलीशान होटल में ठहराया है, उसका लाखों रुपए का खर्च आएगा.

Rajya Sabha Election 2022: दो-तीन पहले तक स्थिति अलग थी...लेकिन अब जीत निश्चित हैः प्रमोद तिवारी

राजस्थान की चार सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के बीच हर दिन मुकाबला रोचक होता जा रहा है. भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉ सुभाष चंद्रा के मैदान में उतरने के बाद अब राजनीति चरम पर पहुंच गई है. इस बीच ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए (Congress Rajya Sabha candidate Pramod Tiwari ) कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी जीत पक्की है. उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि खुद से है.

Rajya Sabha Election: कांग्रेस की बाड़ेबंदी के बीच विधायक जोगिंदर अवाना की तबीयत खराब, अस्पताल वापस लौट कर BJP पर साधा निशाना

राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 10 जून होने वाले चुनाव के बीच कांग्रेस विधायकों की उदयपुर बाड़ेबंदी हो रखी है. बाड़ेबंदी में मौजूद विधायक जोगिंदर अवाना की मंगलवार को तबीयत अचानक बिगड़ (MLA Joginder Awana health deteriorated) गई. जिसके बाद चिकित्सकों की टीम आनन-फानन में अरावली रिसोर्ट पहुंची. जहां जोगिंदर अवाना का प्राथामिक उपचार के बाद एमबी उन्हें अस्पताल ले जाया गया.