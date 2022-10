इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आगाज कल...10.44 लाख करोड़ के निवेश की है उम्मीद

प्रदेश में निवेश को लेकर इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7 और 8 अक्टूबर को (Invest Rajasthan Summit) होने जा रहा है. समिट के माध्यम से प्रदेश में कुल 10.44 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने के आसार हैं. समिट की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत करेंगे.

विधायकों की समानांतर बैठक मामले में महेश जोशी को कारण बताओ नोटिस, 10 दिन में देंगे जवाब

कांग्रेस आलाकमान की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक के समानांतर बैठक बुलाने के मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल और विधायक धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे. हालांकि जोशी को गुरुवार को यह नोटिस मिला (Show cause notice to Mahesh Joshi) है. इस पर जोशी का कहना है वे इसका अगले 10 दिन में जवाब देंगे.

ED Action in Jaipur: आर्किटेक्ट अनूप बरतिया के ठिकानों पर ईडी का छापा

जयपुर में आर्किटेक्ट अनूप बरतिया के ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने छापेमारी (ED raids on architect Anoop Bartia premises) की है. दिल्ली से आई टीम सुबह से अनूप बरतिया के आवास से लेकर अन्य ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है.

पिंटू हत्याकांड: तीन आरोपी गिरफ्तार, मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग

अजमेर के नसीराबाद के देराठु गांव में मंगलवार को एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि एक अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. वहीं, परिजनों और पुष्कर विधायक ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की (Demand of compensation in Pintu Rawat murder case) है.

Kanhaiya Lal Beheading Case : मुख्य चश्मदीद राजकुमार शर्मा का इलाज जारी, सामने आया ये बड़ा अपडेट...

कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा का इलाज उदयपुर के एमबी अस्पताल में (Rajkumar Sharma Treatment in Udaipur) जारी है. पिछले दिनों उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था. इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. यहां जानिए, अब कैसी है स्थिति...

गहलोत सराकर 4 साल पूरे होने का जश्न करेगी, उस समय भाजपा काला दिवस मनाएगी : सतीश पूनिया

प्रदेश में अब भाजपा दिसंबर माह में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी. गहलोत सरकार (BJP will protest against Gehlot Govt) के 4 सालों का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले भाजपा आंदोलन शुरू कर सकती है. पहले इस बड़े जन सभा की प्लानिंग अक्टूबर माह में थी. लेकिन राजस्थान में हुए सियासी घमासान के बाद इसे टाल दिया गया.

मैरिज गार्डन में 12 फीट लंबा मगरमच्छ निकला, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

कोटा जिले के बोरखेड़ा रोड स्थित द्वारिकाधीश मैरिज गार्डन में एक 12 फीट लंबा मगरमच्छ (crocodile in kota marriage garden) पहुंच गया. मैरिज गार्डन में एक सामाजिक समारोह आयोजित होना था. इस दौरान मौजूद कुछ लोगों ने मगरमच्छ को देख लिया. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया.

प्रदेश में बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि प्रदेश में चल रहे बिजली संकट पर शीघ्र ही काबू पा लिया (Power minister on coal crisis in Rajasthan) जाएगा. उन्होंने इस संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना है कि केंद्र, राज्य की आवश्यकता के मुताबिक कोयला सप्लाई नहीं कर रहा है.

देश में महंगाई-बेरोजगारी चरम पर, आमजन के हक की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी : CM गहलोत

सीएम गहलोत ने गुरुवार को भीलवाड़ा जिले के रायपुर में पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी की प्रतिमा का अनावरण और 220 केवी विद्युत ग्रिड का उद्घाटन किया. इस दौरान कार्यक्रम में उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आम लोगों के लिए यात्रा कर रहे हैं और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि कई विकट परिस्थितियों से राहत मिल सके.

ACB Action In Jodhpur: शिक्षा विभाग का प्रशासनिक अधिकारी 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जोधपुर में एसीबी की स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई करते हुए (ACB Action In Jodhpur) शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया है. एसीबी ने पदस्थापना की एवज में 25 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में यह कार्रवाई की है. bribe Taken in name of Joint Director and ADEO