Rajasthan Rajyasabha Election 2022: बसपा ने जारी किया व्हिप, निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करने के निर्देश

बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों के लिए राज्यसभा चुनाव (Rajasthan Rajyasabha Election 2022) में बसपा ने भी व्हिप जारी कर दिया है. बसपा ने व्हिप जारी कर निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को वोट डालने के निर्देश दिए हैं.

Congress MLA Barricading: उदयपुर बाड़ेबंदी में पहुंचे डोटासरा, तीनों सीटों पर किया जीत का दावा...भाजपा को भी घेरा

उदयपुर बाड़ेबंदी में शनिवार को पीसीसी चीफ डोटासरा (Dotasra reached in udaipur Barricading) भी पहुंच गए हैं. इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधते हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है. राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया है.

Shooting World Cup: मां और कोच को नहीं मिला वीजा, अवनी लेखरा का वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल

पैरालंपिक खेलों में देश के लिए मेडल जीतने वाली राजस्थान की अवनी लेखरा का फ्रांस में आयोजित होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप में भाग लेना मुश्किल नजर आ रहा (Avani Lekhara in shooting world cup) है. अवनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा है कि उनकी मां और कोच का वीजा क्लियर नहीं हो पाया है. इवेंट 7 जून को होना है. इसके चलते उनकी फ्रांस यात्रा में अड़चन आ सकती है. इस संबंध में अवनी ने केंद्र सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी गुहार लगाई है.

Congress Mission Rajyasabha 2022: कांग्रेस मजबूत लेकिन कुछ अपने अब भी दूर, बाड़ेबंदी से कई विधायक नदारद

ऑन पेपर्स कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है. 123 के मुकाबले 126 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है. उदयपुर में बाड़ेबंदी के जरिए सभी को सहेजा भी जा रहा है. लेकिन इस बीच ही कुछ बड़े चेहरों की गैरमौजूदगी सवाल खड़े कर रही है. क्या राजस्थान की तीसरी सीट से मिशन राज्यसभा (Congress Mission Rajyasabha 2022) पूरा कर पाएगी कांग्रेस! आइए जानते हैं आंकड़ों की जुबानी ये पूरी कहानी.

MLA Admitted to hospital: बाड़ेबंदी में विधायक ओम प्रकाश हुड़ला की तबीयत बिगड़ी, एमबी अस्पताल में भर्ती

उदयपुर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी के दौरान शनिवार को होटल ताज अरावली में ठहरे विधायक ओम प्रकाश हुड़ला की अचानक तबीयत खराब हो गई. मामले की सूचना पर डॉक्टर होटल ताज अरावली (Om Prakash Shukla Admitted to Hospital) पहुंचे जहां प्राथमिक जांच के बाद विधायक को शहर के महाराणा भूपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

World Environment Day: लोगों की नहीं पेड़ों की जिंदगी बचा रही है ये एंबुलेंस, अब तक लाखों को दे चुकी है 'संजीवनी'

हमारे जहन में एंबुलेंस का नाम आते ही ख्याल आता है एक ऐसी गाड़ी का जो बीमार लोगों को अस्पताल लाती ले जाती है. जयपुर में ट्री एंबुलेंस (Tree Ambulance in Jaipur) चल रही है इसका मकसद पेड़ों को बचाना है. अब तक ये ट्री एंबुलेंस (Tree Ambulance) हजारों पेड़ों को जीवनदान दे चुकी है लेकिन कैसे ? इस रिपोर्ट में देखिए...

Rajasthan Weather Update: नौतपा की विदाई के बाद सूर्य देव के तेवर तीखे, प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार

प्रदेश में नौतपा की विदाई के बाद से सूर्य देव के तेवर तीखे (Rajasthan Weather Update) हो रहे हैं. प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया है. वहीं अगले सप्ताह से गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई है.

Upset Congress MLA Letter: सीएम गहलोत को लिखा खत हुआ वायरल, तिजारा विधायक संदीप यादव ने कहा- नहीं मिला हमें सम्मान

पत्र में विधायक संदीप यादव ने अपनी वफादारी (Upset Congress MLA Letter) को मुद्दा बनाया है. उनके मुताबिक बसपा से कांग्रेस में आए (BSP MLAs Turned Congressmen) विधायकों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी अपेक्षा उन्होंने की थी. 6 में से 2 विधायकों को पद न मिलने को भी अफसोसनाक बताया है. ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Ajmer Water Park Accident: वॉटर स्लाइड से आया युवक पूल में खड़े शख्स से टकराया, गई जान...वीडियो में दिखे वो आखिरी पल

हंसी हंसी में परिवार वालों के बीच अजमेर के नामी बिरला वॉटर पार्क में एक युवक की मौत (Ajmer water Park Accident) हो गई. इस पूरे हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो दिल दहलाने वाला है. इसे देखकर पार्क प्रबंधन के लापरवाह रवैए का भी अंदाजा लगाया जा सकता है. हादसा 30 मई को हुआ था और इलाज के 3 दिन बाद घायल शख्स की जान चली गई.

HC On Medical Seats: जोधपुर हाईकोर्ट से मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिली राहत, अंतरिम आदेश से जिन छात्रों को प्रवेश दिया वो करेंगे अध्ययन

अदालत में गीताजंलि मेडिकल कॉलेज सहित चार कॉलेज ने याचिकाएं पेश (No relief for Medical Colleges from HC) की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा लेकिन राहत नही मिली. वहीं नेशनल मेडिकल कमिशन की ओर से अधिवक्ता आरएस सलूजा और सरकार की ओर से एएजी मनीष व्यास ने पक्ष रखा.