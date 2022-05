राज्यसभा चुनाव के बीच बाड़ेबंदीः हरियाणा कांग्रेस के 30 विधायकों को किया जा सकता है जयपुर शिफ्ट...राजस्थान के विधायक जाएंगे उदयपुर!

राज्यसभा चुनाव में नामंकन के बाद अब कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए (Barricading of MLA in Rajasthan) बाड़ेबंदी में जुट गई है. इस बीच चर्चा है कि हरियाणा कांग्रेस के 30 विधायकों को मंगलवार देर रात या बुधवार सुबह तक जयपुर शिफ्ट किया जा सकता है. वहीं राजस्थान के कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित विधायकों को जयपुर के किसी होटल के साथ ही उदयपुर में भी शिफ्ट किए जाने पर चर्चा चल रही है.

ज्ञानव्यापी सर्वे का विडियो फर्जी...अगर सच है...तो भी मस्जिद रहेगी: असदुद्दीन ओवैसी

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में प्रेसवार्ता में ज्ञानव्यापी सर्वे के वीडियो लीक होने पर नाराजगी जाहिर की (Owaisi on Gyanvapi Masjid survey video) है. साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर वीडियो सच्चे भी हैं, तो भी इससे मस्जिद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि देश में 1991 का एक्ट लागू है. 1947 में ये मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी. इस दौरान उन्होंने अजमेर दरगाह और मंगलौर की मलाली दरगाह से जुड़े विवादों पर भी प्रतिक्रिया दी.

Rajya Sabha Election भाजपा ने निर्दलियों से मांगे चंद्रा के लिए वोट तो कांग्रेस ने लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप

राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में पांचवें प्रत्याशी के खड़ा होने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है. डॉ सुभाष चंद्रा के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस से नाराज विधायकों से समर्थन की अपील की है तो खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे हॉर्स ट्रेडिंग (Congress accused of horse trading in Rajasthan) बताया है.

CGST action in Ajmer: मार्बल सिटी में 55 फर्जी-डमी इकाइयों का हुआ खुलासा, कई राज्यों से जुड़े हैं तार

अजमेर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी) की ओर से अजमेर और किशनगढ़ (CGST action in Ajmer) में 55 फर्जी और डमी इकाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. कार्रवाई में सामने आया है कि इन फर्मों की ओर से 155 करोड़ रुपए के फर्जी बिल जारी कर 28 करोड़ का गलत इनपुट लिया गया. फर्जी फर्मो के तार हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं.

Rajasthan Rajysabha Election 2022: जो 30-35 करोड़ के लालच में नहीं आए, उन्हें अब बीजेपी क्या खरीदेगी...अब तो हमारे साथ वो 19 भी हैं-गहलोत

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाते हुए कहा है (CM Gehlot targets BJP in Rajyasabha election 2022) कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ निर्दलीय, बीटीपी, माकपा, आरएलडी और कांग्रेस विधायक एकजुट हैं. गहलोत ने कहा कि सुभाष चंद्रा के साथ भी वही होने वाला है जो 15 साल पहले निर्दलीय उम्मीदवार अनिल भक्कड़ के साथ हुआ था.

AIMIM Enter in Rajasthan: विधानसभा चुनाव में पार्टी उतारेगी उम्मीदवार, ओवैसी बोले- ये सीएम पद की नहीं, लीडरशिप की लड़ाई है

राजस्थान विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल स्लमीन (AIMIM) ने एंट्री की है. एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव (AIMIM Enter in Rajasthan) में उनकी पार्टी पुरजोर तरीके से अपने उम्मीदवार उतारेगी. उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव में उनकी पार्टी 40 सीटों तक सीमित नहीं रहेगी.

Barricading of MLA: नामांकन के बाद अब कांग्रेस की बाड़ेबंदी की तैयारी, गहलोत बोले एमएलए खुद कहते हैं बाहर रहे तो भाजपा रोज करेगी तंग

राजस्थान में 4 राज्य सभा सीटों के लिए 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर (CM Gehlot on Barricading of MLA) दिया है. इसके बाद कांग्रेस बाड़ेबंदी की तैयारी में है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव में तीनों टिकट बाहरी नेताओं को दिए जाने पर हो रही नाराजगी को लेकर कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है.

Road Accident in Jodhpur डॉक्टर मामा की एसयूवी लेकर निकले नाबालिग युवक, नहीं संभाल पाए तो ट्रक से जा टकराई कार

जोधपुर के पहाड़गंज में रहने वाले अपने डॉक्टर मामा राजकुमार की एसयूवी (Three minor youths came out with SUV) लेकर निकले तीन नाबालिग युवक हादसे का शिकार हो गए. कार की स्पीड इतनी तेज था कि खड़े ट्रक से टकराने के बाद एसयूवी का (Car collided with truck in Jodhpur) आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया उसके दोनों एयर बैग खुल गए.

Rajysabha Election: वसुंधरा राजे बनी घनश्याम तिवाड़ी की प्रस्तावक,तिवाड़ी ने कहा-अब ध्येयनिष्ठ लोग हो रहे एकजुट...

राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर (BJP candidate Ghanshyam Tiwari) दिया. तिवाड़ी के नामांकन के लिए प्रस्तावक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत पार्टी के कई बड़े नेता बने. इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि अब पूरे देश मे ध्येयनिष्ठ लोग एकजुट हो रहे हैं.