Rajasthan Rajysabha Election 2022: 30-35 करोड़ के लालच में नहीं आएंगे निर्दलीय व अन्य पार्टी विधायक, बीजेपी के हॉर्स ट्रेडिंग के इरादे होंगे फ्लॉप-गहलोत

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाते हुए कहा है (CM Gehlot targets BJP in Rajyasabha election 2022) कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ निर्दलीय, बीटीपी, माकपा, आरएलडी और कांग्रेस विधायक एकजुट हैं. गहलोत ने कहा कि सुभाष चंद्रा के साथ भी वही होने वाला है जो 15 साल पहले निर्दलीय उम्मीदवार अनिल भक्कड़ के साथ हुआ था.

Road Accident in Jodhpur डॉक्टर मामा की एसयूवी लेकर निकले नाबालिग युवक, नहीं संभाल पाए तो ट्रक से जा टकराई कार

जोधपुर के पहाड़गंज में रहने वाले अपने डॉक्टर मामा राजकुमार की एसयूवी (Three minor youths came out with SUV) लेकर निकले तीन नाबालिग युवक हादसे का शिकार हो गए. कार की स्पीड इतनी तेज था कि खड़े ट्रक से टकराने के बाद एसयूवी का (Car collided with truck in Jodhpur) आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया उसके दोनों एयर बैग खुल गए.

Rajysabha Election: वसुंधरा राजे बनी घनश्याम तिवाड़ी की प्रस्तावक,तिवाड़ी ने कहा-अब ध्येयनिष्ठ लोग हो रहे एकजुट...

राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर (BJP candidate Ghanshyam Tiwari) दिया. तिवाड़ी के नामांकन के लिए प्रस्तावक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत पार्टी के कई बड़े नेता बने. इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि अब पूरे देश मे ध्येयनिष्ठ लोग एकजुट हो रहे हैं.

राज्यसभा चुनाव में उतरे भाजपा समर्थित डॉ सुभाष चंद्रा, कहा-मुझे मिलेंगे 45 वोट, कांग्रेस के आरोपों को भी नकारा

राजस्थान के राज्यसभा चुनाव के रण में भाजपा समर्थित निर्दलीय डॉ सुभाष चंद्रा उतर चुके हैं. उनके चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही राज्यसभा चुनाव रोचक हो गया है. हालांकि सुभाष चंद्रा को जीत हासिल (Subhash Chandra in Rajya sabha elections) करने के लिए बीजेपी के 30 वोट के अलावा 11 अतिरिक्त प्रथम वरीयता के वोट हासिल करने होंगे.

Sidhu Moose wala Murder case सिद्धू को अपना यार बताने वाले मीका की जोधपुर में सुरक्षा बढ़ाई, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी

तीन सप्ताह से जोधपुर में शूटिंग कर रहे पंजाबी पॉप स्टार मीका सिंह ने सोमवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को अपना दोस्त बताया था और उनकी हत्या की निंदा की थी. इसके बाद राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को मीका की जोधपुर में सुरक्षा बढ़ाई. उनके होटल के बाहर पुलिस का जाब्ता लगाया गया है. वहीं, मीका सिंह की जहां शूटिंग चल रही है, उस होटल की ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है.

Rajya Sabha Elections: भगवान गणेश की धोक लगाकर कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल

राजस्थान राज्यसभा के लिए बनाए गए तीनों प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन करने और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में तिलक के बाद विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की.

Rajyasabha elections: कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी पर बोले अवाना- हाईकमान के निर्णय के बाद, बाहरी भीतरी मायने नहीं रखता

जोगिंदर सिंह अवाना मंगलवार को कोटा दौरे पर आए. यहां उन्होंने विधायक भरत सिंह के (Joginder Singh Awana in Kota) बाहरी प्रत्याशी होने का सवाल पर उठाया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा बाहरी भीतरी का मुद्दा उठाकर आम जनता को गुमराह कर रही है.

RBSE 12th Board results : बोर्ड परीक्षाओं का पहला रिजल्ट जल्द होगा जारी, 12वीं विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परिणाम तैयार

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही 12वीं कक्षा के वाणिज्य और विज्ञान संकाय का परिणाम जारी कर सकता (12th board exam results) है. सूत्रों का कहना है कि दोनों ही संकायों का परिणाम तैयार हो चुका है. अब केवल रिजल्ट रिलीज करने की देर है. हालांकि परिणाम जयपुर से होगा या बोर्ड कार्यालय से, यह तय नहीं है.

Owaisi In Jaipur: जमीन तलाशने के बाद पैर जमाने की तैयारी में ओवैसी, करेंगे टीम राजस्थान का एलान

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन(AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मंगलवार शाम को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का एलान करेंगे. इससे पहले ओवैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मुखातिब होंगे और राजस्थान में अपने सियासी ख्वाब को पूरा करने का रोड मैप साझा (AIMIM Chief Eyes Muslim Vote Bank) करेंगे.

BJP Strategy Over RS Poll 2022: सुभाष चंद्रा को लेकर बीजेपी ने बनाई यह रणनीति! प्रवक्ता बोले इस तरह जुटाएंगे अतिरिक्त 11 वोट

उद्योगपति और हरियाणा से पूर्व में राज्यसभा चुनाव लड़ चुके डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भाजपा का पूरा समर्थन रहेगा. चंद्रा की जीत Confirm करने की जुगत में पार्टी भिड़ी है. खास बात ये है कि चंद्रा निर्दलीय लड़ेंगे और भाजपा उन्हें समर्थन देगी. भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा की मानें तो 10 जून को आने वाले नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे. रणनीति (BJP Strategy Over RS Poll 2022) बनाई जा चुकी है.