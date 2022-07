विधवा से अवैध संबंध का शक : युवक को रस्सी से बांधकर जुलूस निकाला, जमकर पीटा और यूरिन पिलाया...6 गिरफ्तार

राजस्थान के झालावाड़ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जहां एक युवक को अवैध संबंध के शक में (Suspicion of Illicit Relationship) रस्सी से बांधकर जुलूस निकाला गया, उसके साथ मारपीट की और यूरिन तक पिलाया गया. यहां जानिए क्या है पूरा मामला...

खेत में काम कर रहे थे पिता-पुत्री, सिर पर गिरा हाईटेंशन तार...दोनों की मौत, 6 घंटे शव रखकर किया प्रदर्शन

भीलवाड़ा में खेत पर काम कर रहे पिता-पुत्री पर हाईटेंशन तार गिर गया. करंट लगने से दोनों की मौके (Father and daughter die due to electrocution in Bhilwara) पर ही मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल में 6 घंटे शव रखकर प्रदर्शन किया. बाद में पुलिस के अफसरों ने समझाइश कर मामला शांत कराया.

Rajasthan Student Union Election : एबीवीपी-एनएसयूआई के छात्र संघ चुनाव में जीत के दावे, लेकिन वोटर्स की संख्या भी चिंता का विषय...

राजस्थान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव (Rajasthan Student Union Election) की तारीख की घोषणा हो चुकी है. इसके बाद चुनाव में भाग लेने के लिए छात्र संगठनों ने कमर कस ली है. हालांकि, छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के समर्थक जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन वोटर्स की संख्या भी चिंता का विषय है. यहां समझिए पूरा समीकरण...

Rajasthan University : PG एंट्रेंस एग्जाम का टाइम टेबल जारी, 3 अगस्त से 10 अगस्त तक होंगी परिक्षाएं

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए टाइम टेबल जारी कर (Raj University PG entrance Exam Time table) दिया है. इसके तहत विभिन्न विषयों में परिक्षाएं 3 से 10 अगस्त के बीच आयोजित होंगी.

Honey Trap in Dausa : ओडिशा के इंजीनियर से महिला ने ठगे 10 लाख, रेप केस में फंसाने की दे रही धमकी

ओडिशा में कार्यरत इंजीनियर ने दिल्ली की महिला पर हनी ट्रैप का मामला (Honey trap in Dausa) दर्ज करवाया है. महिला ने पीड़ित से 10 लाख रुपये लेकर शादी से इंकार कर दिया. साथ ही पैसे वापस मांगने पर महिला रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की भी धमकी दे रही है.

Accident in Jaipur : ट्रेलर और कार के बीच भिड़ंत...3 महिलाओं समेत 4 की मौत

जयपुर जिले के रेनवाल इलाके में रविवार को एक ट्रेलर और कार के बीच (Fierce Road Accident in Renwal) हुई टक्कर में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई. शवों को कार से बाहर निकालने के बाद रेनवाल सीएचसी में रखवाया गया है.

Army Man Honey Trap Case: तीन नंबरों से पाक महिला हैंडलर्स संग करता था चैट, सेना की फोटो व वीडियो भी भेजता था...लेता था मोटी रकम

पाक खुफिया एजेंसी की दो महिला हैंडलर्स के हनी ट्रैप (Army Man Honey Trap Case) में फंसे सेना के जवान से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं. आरोपी सेना का जवान तीन अलग-अलग नंबरों से पाक महिला हैंडलर्स से चैट कर उन्हें सैन्य गतिविधियों संबंधित फोटो और वीडियो भी भेजा करता था. इसके साथ ही सूचनाएं देने के बदले हवाला के जरिए जवान के मोटी रकम लेने की बात भी सामने आई है.

Gehlot Alleged BJP : हम सभी विचारधारा वालों से प्यार करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंशावलियों के डिजिटाइजेशन पर जोर दिया है. गहलोत ने कहा है कि सरकार डिजिटल करने को लेकर आवश्यक सहायता भी करेगी. मुख्यमंत्री रविवार को ओटीएस सभागार में आयोजित मंच लेखक सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री के निशाने पर भाजपा रही.

पीएफआई पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखें सीएम गहलोत: सतीश पूनिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने का प्रयास किया है. पूनिया ने कहा है कि सीएम गहलोत को पीएफआई पर प्रतिबंध (satish poonia demand cm gehlot to ban pfi) लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखना चाहिए.

भीलवाड़ाः खारी नदी में नहाने गए दो भाइयों की डूबने से मौत

भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे में रविवार को खारी नदी में नहाने गए (two brothers dies by drowning in Bhilwara) दो भाइयों की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने