Honey Trap in Dausa : ओडिशा के इंजीनियर से महिला ने ठगे 10 लाख, रेप केस में फंसाने की दे रही धमकी

ओडिशा में कार्यरत इंजीनियर ने दिल्ली की महिला पर हनी ट्रैप का मामला (Honey trap in Dausa) दर्ज करवाया है. महिला ने पीड़ित से 10 लाख रुपये लेकर शादी से इंकार कर दिया. साथ ही पैसे वापस मांगने पर महिला रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की भी धमकी दे रही है.

Accident in Jaipur : ट्रेलर और कार के बीच भिड़ंत...3 महिलाओं समेत 4 की मौत

जयपुर जिले के रेनवाल इलाके में रविवार को एक ट्रेलर और कार के बीच (Fierce Road Accident in Renwal) हुई टक्कर में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई. शवों को कार से बाहर निकालने के बाद रेनवाल सीएचसी में रखवाया गया है.

Army Man Honey Trap Case: तीन नंबरों से पाक महिला हैंडलर्स संग करता था चैट, सेना की फोटो व वीडियो भी भेजता था...लेता था मोटी रकम

पाक खुफिया एजेंसी की दो महिला हैंडलर्स के हनी ट्रैप (Army Man Honey Trap Case) में फंसे सेना के जवान से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं. आरोपी सेना का जवान तीन अलग-अलग नंबरों से पाक महिला हैंडलर्स से चैट कर उन्हें सैन्य गतिविधियों संबंधित फोटो और वीडियो भी भेजा करता था. इसके साथ ही सूचनाएं देने के बदले हवाला के जरिए जवान के मोटी रकम लेने की बात भी सामने आई है.

Gehlot Alleged BJP : हम सभी विचारधारा वालों से प्यार करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंशावलियों के डिजिटाइजेशन पर जोर दिया है. गहलोत ने कहा है कि सरकार डिजिटल करने को लेकर आवश्यक सहायता भी करेगी. मुख्यमंत्री रविवार को ओटीएस सभागार में आयोजित मंच लेखक सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री के निशाने पर भाजपा रही.

पीएफआई पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखें सीएम गहलोत: सतीश पूनिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरने का प्रयास किया है. पूनिया ने कहा है कि सीएम गहलोत को पीएफआई पर प्रतिबंध (satish poonia demand cm gehlot to ban pfi) लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखना चाहिए.

भीलवाड़ाः खारी नदी में नहाने गए दो भाइयों की डूबने से मौत

भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे में रविवार को खारी नदी में नहाने गए (two brothers dies by drowning in Bhilwara) दो भाइयों की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

Sriganganagar Big News : पानी की डिग्गी में डूबने से पांच बच्चों की मौत...

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. जहां खेत में बनी पानी की डिग्गी में नहाने उतरे पांच बच्चों की डूबने से (Five Children Died in Sriganganagar) मौत हो गई. घटना रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के 5 यूडीएन (UDN) गांव की है.

UN Peacekeeping Mission : कांगो में शहीद हुए बाड़मेर के सांवलाराम की पार्थिव देह पहुंची जोधपुर...

कांगो में शहीद हुए (UN Peacekeeping Mission) बाड़मेर के सांवलाराम की पार्थिव देह रविवार को जोधपुर पहुंची. जहां बीएसएफ के आला अधिकारियों, जवानों और जोधपुर पुलिस के अधिकारियों ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

Parivarvad In Rajasthan Congress: 1 परिवार 1 टिकट का तोड़ ढूंढे बैठे हैं माननीय, उम्र की बाधा आड़े आई तो बेटा बहू हैं न!

उदयपुर में तीन दिन तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चला था. इसमें पार्टी को नए रूप रंग में ढालने का खाका खींचा गया. 1 परिवार 1 टिकट फॉर्मूला बाहर निकल कर आया. इस पर हाय तौबा भी मची फिर सहमति भी बन गई. लेकिन अपने तो फिर अपने होते हैं माननीयों ने अपनी Absence में अपनी अगली पीढ़ी यानी Gen Y (जो भी 25 से 40 साल के बीच हैं) को तैयार कर लिया है (GenY of Rajasthan Congress).

Wind Of Change: क्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद पर होगा बदलाव! नड्डा की सीख और पूनिया का बयान कर रहा बहुत कुछ इशारा..

मिशन 2023 सामने है तो राजनीति तो गरमानी ही है. बयानबाजी, संकेत, संदेश ऐसे गुर हैं जिनमें राजनेता पारंगत होते हैं. इन दिनों पूनिया का रिटायरमेंट को लेकर दिया बयान Political Temperature बढ़ा रहा है. गुणा भाग करने वाले इसे प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से भी जोड़ रहे हैं.