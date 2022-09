Ajay Maken Viral video: अशोक गहलोत ओवरस्मार्ट बने, हमारी संख्या बढ़ती जाएगी कह अजय माकन ने लगाए ठहाके

कांग्रेस पार्टी का रार अब वायरल वीडियो की शक्ल में सामने आ रहा है. एक क्लिप में प्रदेश प्रभारी अजय माकन विधायकों के पाला बदलने की बात कर ठहाके लगा रहे हैं (Ajay Maken Viral video) और उनके सामने बैठे लोग CM अशोक गहलोत की ओवरस्मार्टनेस को हंसी में उड़ा रहे हैं. हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

सोनिया को अपनी भावनाओं से अवगत कराया, राजस्थान के संदर्भ में वह सकारात्मक निर्णय लेंगी: पायलट

राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई कि पार्टी अध्यक्ष राज्य के संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लेंगी.

प्रीति शक्तावत का बड़ा बयान, अंधेरे में रखकर बुलाई थी बैठक...वापस लूंगी इस्तीफा

राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने कहा है कि अंधेरे में रखकर विधायकों को शांति धारीवाल के घर बैठक में बुलाया गया था जो कि गलत है. उन्होंने कहा कि वह पुन: अपना इस्तीफा वापस लेंगी. यह भी कहा कि बैठक में मानेसर जाने वालों के लिए गद्दार शब्द सुनकर रोना आ रहा था.

गहलोत कैंप ने तो आलाकमान से ही बगावत कर ली, CM के लिए पायलट से बेहतर विकल्प कोई नहीं : गिर्राज मलिंगा

मानेसर जाने वालों ने तो गहलोत से बगावत की थी, इन्होंने तो आलाकमान से ही बगावत का पाप किया है. ये कहना है विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा का. उन्होंने कहा कि आलाकमान अब सचिन पायलट को सीएम बनने का मौका दे. एक बार देख तो लें कि नकारा और निकम्मा कुछ कर भी सकता है या नहीं. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में मलिंगा ने और क्या कहा, सुनिए...

गहलोत के मंत्री का माकन पर हमला, कारण बताओ नोटिस को बताया षड्यंत्र...एआईसीसी ने जारी की एडवाइजरी

एक ओर दिल्ली में सीएम गहलोत पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर माफी मांग (CM Gehlot apologized) रहे थे. वहीं, दूसरी ओर उनकी सरकार के मंत्री सरेआम अजय माकन (Minister Meghwal targeted Ajay Maken) पर हमले कर रहे थे. इस दौरान गहलोत कैबिनेट में मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने अजय माकन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. वहीं, राजस्थान में जारी बयानबाजी के बीच एआईसीसी ने एडवाइजरी जारी करते हुए किसी भी तरह के बयान नहीं देने की हिदायत दी है.

Reet exam 2022: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया रीट परीक्षा 2022 का परिणाम

रीट परीक्षा 2022 का रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी (released the result of Reet Exam 2022) कर दिया है. ये परीक्षा 23 व 24 जुलाई को हुई थी. बोर्ड अध्यक्ष एवं मुख्य समन्वयक एलएन मंत्री ने बताया कि रीट 2022 की पात्रता आजीवन रहेगी.

आरसीए चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वैभव गहलोत गुट को बड़ा झटका

राजस्थान क्रिक्रेट एसोसिएशन के शुक्रवार को होने वाले चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा (RCA Election 2022 Postponed) दी है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद मौजूदा अध्यक्ष वैभव गहलोत को झटका लगा है. हालांकि इस मामले में कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा.

कांग्रेस में चल रहा 'लेनदेन' का झगड़ा, अध्यक्ष पद का अनुसंधान अब घमासान में बदल गया : सुधांशु त्रिवेदी

राजस्थान में जारी सियासी संकट पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक युवा नेता पद लेना नहीं चाहता और दूसरा बुजुर्ग नेता पद देना नहीं चाहता. आलम यह है कि इस लेनदेन के चक्कर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रहा अनुसंधान अब घमासान में बदल गया है.

विदा होते मानसून की बारिश रबी की फसल के लिए मुफीद, किसानों का सिंचाई खर्च बचा

मानसून अब विदाई के दौर में है और इस दौरान हुई बारिश भरतपुर संभाग के किसानों के लिए काफी लाभदायक है. रबी की खेती (Departing monsoon rains good for Rabi crops) के लिए किसानों को अब अतिरिक्त खर्च कर खेतों की सिंचाई नहीं करानी पड़ेगी. एक हेक्टेयर खेत पर सिंचाई में उनका करीब 6 हजार रुपये तक खर्च हो जाता है.

जयपुर में ग्रामीण बच्चों को फ्री स्कूबा ट्रेनिंग दे रही अर्चना सरदाना

गांव और सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग (free scuba diving training) देकर देश की पहली महिला बेस जंपर अर्चना सरदाना (Country first female base jumper Archana Sardana) उन्हें नेवी में जाने को प्रेरित कर रही हैं. जयपुर सिटी से करीब 35 किलोमीटर दूर अचरोल स्थित स्विमिंग पूल में अर्चना अपने पति के साथ बच्चों को निशुल्क ट्रेनिंग दे रही है.

हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, जयपुर एयरपोर्ट से शुरू से होगी 4 नई इंटरनेशनल फ्लाइटें

जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन जयपुर एयपोर्ट से 4 नई अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें शुरू करने जा रहा (Four New Flights Started From Jaipur) है. इनमें से तीन फ्लाइटें सप्ताह में सात दिन संचालित होंगी.