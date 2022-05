Sidhu Musewala Murder Case: पंजाब के नंबर की ब्लैक स्कॉर्पियो झुंझुनू में मिली, मुसेवाला हत्याकांड से जोड़ी जा रही कड़ियां

झुंझुनू के पीरू सिंह सर्किल पर पंजाब के नंबर की ब्लैक स्कॉर्पियो लावारिस (Unclaimed Black Scorpio Found in Jhunjhunu) मिली है. इसे पंजाब में हाल ही में कांग्रेस नेता और जाने-माने गायक सिद्धू मुसेवाला हत्याकांड के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Sidhu Moose Wala Murder Case: 5 साल से जेल से ही सबकुछ आपरेट कर रहा लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा से जुड़े तार

पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या मामले में गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी लिया जा रहा (Gangster Lawrence Bishnoi name in Sidhu Moose Wala) है. दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड ने कबूल किया कि ये हत्या उसने बदला लेने के लिए करवाई. इस सबके बीच हम आपको बताते हैं कि कौन है लॉरेंस जो करीब 5 साल से जेल में बंद होने के बावजूद अपराधों को अपने नेटवर्क के जरिए अंजाम देता है.

Behror Road Accident: ओवरटेक करते समय ट्रक ने गाड़ी को मारी टक्कर, 12 सवारी घायल

दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दुघेड़ा गांव के पास ओवरटेक करते समय ट्रक ने आगे (Behror Road Accident) चल रही कार को टक्कर मार दी. जिससे कार गाड़ी हाईवे पर पलट गई. साथ ही गाड़ी में सवार एक दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई. जिनको बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दो दशक में कांग्रेस ने 3 और भाजपा ने 4 बाहरी नेताओं को बनाया राज्यसभा सांसद...इस बार कांग्रेस बनाएगी बढ़त

राज्यसभा की चार सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं. कांग्रेस की ओर से घोषित तीनों प्रत्याशी राजस्थान से बाहर के हैं. इसके बाद से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं. पिछले दो दशक की राजनीति देखें तो कांग्रेस ने तीन तो भाजपा ने 4 बाहरी नेताओं को राज्यसभा सांसद (congress and Bjp outside candidates in Rajyasabha election) बनाकर राजस्थान से भेजा है.

Transfer Ban Removed : गहलोत सरकार ने तबादलों पर से रोक हटाई, पुरानी नीति से ही होंगे तबादले

प्रदेश के विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर करीब एक साल से लगी रोक को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक हटा दिया (Transfer ban removed in Rajasthan) है. तबादलों को लेकर लंबे समय से रोक हटाने की मांग की जा रही थी. साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों को लेकर भी मांग की जा रही थी. रोक हटने के बाद होने वाले तबादले पुरानी तबादला नीति के तहत ही होंगे.

UPSC CSE Result: नागौर के सगे डॉक्टर भाई बने IAS, सोमणा गांव के पवन ने हासिल की 551 वीं रैंक

यूपीएससी में एक साथ सफलता पाकर दो भाइयों ने पूरे नागौर जिले का नाम राजस्थान में (UPSC CSE Result) रौशन किया है. सोमवार को यूपीएससी 2021 का रिजल्ट जारी किया गया. जिसमें डॉक्टर कृष्ण कांत कनवाड़िया ने 386 वीं रैंक और डॉक्टर राहुल कनवाड़िया ने 536 वीं रैंक हासिल की है.

Rajya Sabha Elections: हमने हाईकमान के आदेश की पालना की, कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे: शांति धारीवाल

राजस्थान की चार राज्यसभा सीटों पर 10 जून का चुनाव होगा. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान के किसी नेता को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के सवाल पर कहा की ये सीएम अशोक गहलोत से पूछना ज्यादा बेहतर होगा. उन्होंने कहा प्रदेश कांग्रेस के लिए हाईकमान का जो हुक्म हो (Shanti Dhariwal said we have complied with order high command) गया, वो सही होता है.

Kataria Exclusive: राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी उतार कर हमारा गेम आसान कर दिया -गुलाब चन्द कटारिया

राज्य सभा चुनाव को लेकर (gulabchand kataria on Rajyasabha election) भाजपा ने एक सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है और 31 मई तक दूसरी सीट के लिए भी कैंडिडेट का एलान कर दिया जाएगा. इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पढ़ें पूरी खबर...

Rajasthan Rajyasabha Election : पांचवां उम्मीदवार उतारने की स्थिति में कांग्रेस में हो सकता है भीतरघात

राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीन बाहरी नेताओं को प्रत्याशियों के रूप में उतारा है. कहा जाने लगा है कि अगर राज्यसभा चुनाव में पांचवें उम्मीदवार के तौर पर अगर कोई बेहतर विकल्प मिला तो 3 में से 1 सीट पर जीतने में कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता (Congress struggle to win 3 seats in Rajyasabha election) है. क्योंकि तीसरी राज्यसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी निर्दलीयों के सहारे है. अन्य दलों व निर्दलीयों की नाराजगी और कांग्रेस के भीतरघात की स्थिति में बाड़ाबंदी और मान मनव्वल ही एकमात्र रास्ता बचेगा.

UPSC 2021 Results : श्रीगंगानगर के रवि सिहाग को 18वीं और जयपुर के सुनील धनवंता को 22वीं रैंक मिली, नागौर के दो डाक्टर भाई भी सिलेक्ट

यूपीएससी 2021 में कुल 685 प्रतिभागी सफल हुए. जिसमें जयपुर की तनुश्री मीणा (UPSC 2021 Results) ने 120 वी रैंक हासिल किया है. वहीं राजस्थान से श्रीगंगानगर के रवि सिहाग ने 18वीं रैंक, जयपुर के विराटनगर के सुनील धनवंता ने 22वीं रैंक हासिल की है. नागौर के दो डॉक्टर भाइयों ने भी परीक्षा में सफलता पाई है.