Transfer Ban Removed : गहलोत सरकार ने तबादलों पर से रोक हटाई, पुरानी नीति से ही होंगे तबादले

प्रदेश के विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर करीब एक साल से लगी रोक को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक हटा दिया (Transfer ban removed in Rajasthan) है. तबादलों को लेकर लंबे समय से रोक हटाने की मांग की जा रही थी. साथ ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों को लेकर भी मांग की जा रही थी. रोक हटने के बाद होने वाले तबादले पुरानी तबादला नीति के तहत ही होंगे.

UPSC CSE Result: नागौर के सगे डॉक्टर भाई बने IAS, सोमणा गांव के पवन ने हासिल की 551 वीं रैंक

यूपीएससी में एक साथ सफलता पाकर दो भाइयों ने पूरे नागौर जिले का नाम राजस्थान में (UPSC CSE Result) रौशन किया है. सोमवार को यूपीएससी 2021 का रिजल्ट जारी किया गया. जिसमें डॉक्टर कृष्ण कांत कनवाड़िया ने 386 वीं रैंक और डॉक्टर राहुल कनवाड़िया ने 536 वीं रैंक हासिल की है.

Rajya Sabha Elections: हमने हाईकमान के आदेश की पालना की, कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे: शांति धारीवाल

राजस्थान की चार राज्यसभा सीटों पर 10 जून का चुनाव होगा. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान के किसी नेता को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के सवाल पर कहा की ये सीएम अशोक गहलोत से पूछना ज्यादा बेहतर होगा. उन्होंने कहा प्रदेश कांग्रेस के लिए हाईकमान का जो हुक्म हो (Shanti Dhariwal said we have complied with order high command) गया, वो सही होता है.

Kataria Exclusive: राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी उतार कर हमारा गेम आसान कर दिया -गुलाब चन्द कटारिया

राज्य सभा चुनाव को लेकर (gulabchand kataria on Rajyasabha election) भाजपा ने एक सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है और 31 मई तक दूसरी सीट के लिए भी कैंडिडेट का एलान कर दिया जाएगा. इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पढ़ें पूरी खबर...

Rajasthan Rajyasabha Election : पांचवां उम्मीदवार उतारने की स्थिति में कांग्रेस में हो सकता है भीतरघात

राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीन बाहरी नेताओं को प्रत्याशियों के रूप में उतारा है. कहा जाने लगा है कि अगर राज्यसभा चुनाव में पांचवें उम्मीदवार के तौर पर अगर कोई बेहतर विकल्प मिला तो 3 में से 1 सीट पर जीतने में कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता (Congress struggle to win 3 seats in Rajyasabha election) है. क्योंकि तीसरी राज्यसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी निर्दलीयों के सहारे है. अन्य दलों व निर्दलीयों की नाराजगी और कांग्रेस के भीतरघात की स्थिति में बाड़ाबंदी और मान मनव्वल ही एकमात्र रास्ता बचेगा.

UPSC 2021 Results : श्रीगंगानगर के रवि सिहाग को 18वीं और जयपुर के सुनील धनवंता को 22वीं रैंक मिली, नागौर के दो डाक्टर भाई भी सिलेक्ट

यूपीएससी 2021 में कुल 685 प्रतिभागी सफल हुए. जिसमें जयपुर की तनुश्री मीणा (UPSC 2021 Results) ने 120 वी रैंक हासिल किया है. वहीं राजस्थान से श्रीगंगानगर के रवि सिहाग ने 18वीं रैंक, जयपुर के विराटनगर के सुनील धनवंता ने 22वीं रैंक हासिल की है. नागौर के दो डॉक्टर भाइयों ने भी परीक्षा में सफलता पाई है.

Rajasthan Rajyasabha Election : राज्यसभा दूसरी सीट पर नॉन पॉलीटिशियन व्यक्ति को उतार सकती है भाजपा! बैठक में आए कई सुझाव...

सोमवार दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष नेता राजेन्द्र राठौड़ की नेता प्रतिपक्ष लाल चंद कटारिया के चेंबर में राजस्थान राज्यसभा चुनाव में पार्टी की ओर से दूसरे उम्मीदवार को लेकर चर्चा (Discussion on BJP second candidate for Rajyasabha election) हुई. बताया जा रहा है कि दूसरी सीट पर बीजेपी किसी नॉन पॉलीटिशिन का नाम घोषित कर सकती है. पार्टी की पूर्व सहयोगी आरएलपी ने इसके लिए एक मार्बल व्यवसायी का नाम भी सुझाया है.

किसानों के लिए खुशखबरी: बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत राजस्थान में जल्द शुरू होगी लहसुन की खरीद : कैलाश चौधरी

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सोमवार को कोटा दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जल्द ही लहसुन की खरीद (Kailash Chaudhary speak on garlic purchase) शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पहले प्रस्ताव भेज देती तो किसानों को और लाभ होता.

Jhalawar Accident : दो युवकों पर गिरा हाई वोल्टेज बिजली का तार, जलने से दोनों की मौत

झालावाड़ के सुनेल में बिजली का तार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. हादसे (Youths dies by burning in Jhalawar) में उनकी बाइक भी जलकर खाक हो गई. घटना स्थल पर ग्रामीणों ने युवकों को बचाने का प्रयास भी किया. लेकिन करंट की वजह से बचा नहीं पाए.

Rajya Sabha Elections: जयपुर पहुंचे राज्यसभा प्रत्याशी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. सोमवार को कांग्रेस के तीनों राज्यसभा प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी जयपुर (Congress Rajya Sabha candidates reach Jaipur) पहुंचे. तीनों नेता शाम को सीएम निवास पर आयोजित बैठक में शामिल होंगे.