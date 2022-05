Rajasthan Rajyasabha Election: राजस्थान कांग्रेस के नेता मलते रह गए हाथ बाहरी नेताओं को मिला टिकट, उम्र भी 50 के पार

राजस्थान से राज्यसभा चुनाव (Rajasthan Rajyasabha Election) के लिए तीनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए हैं. पार्टी ने जिन तीन नेताओं को राज्यसभा का टिकट दिया है वे तीनों ही बाहरी नेता हैं और उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है. ऐसे में कांग्रेस का उदयपुर नव संकल्प कैसे पार्टी में लागू होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं. साथ ही एक भी राजस्थानी को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर विवाद भी शुरू हो गया है.

Ghanshyam Tiwari Exclusive: ये किसी खेमे की न हार है, न जीत...वसुंधरा विरोधी होने की बात गलत- घनश्याम तिवाड़ी

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के घोर विरोधी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी को पार्टी ने राज्यसभा प्रत्याशी (Rajasthan Rajyasabha Election) बनाकर प्रदेश नेताओं को सियासी संकेत दे दिया है. तिवाड़ी को प्रत्याशी बनाना वसुंधरा विरोधी खेमे की जीत मानी जा रही है. लेकिन तिवाड़ी इसे सिरे से खारिज करते हैं. तिवाड़ी के अनुसार वसुंधरा राजे ने ही उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने से 1 दिन पहले अग्रिम बधाई दी थी. तिवाड़ी ने कहा कि ये न किसी खेमे की जीत है, न हार. बल्कि पार्टी का सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है.

Fire In JNVU Jodhpur: जेएनवीयू की गोपनीय शाखा में लगी आग, कई रिकॉर्ड राख

जोधपुर जिले के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में रविवार देर रात केंद्रीय कार्यालय स्थित सिक्रेसी विभाग की शाखा में आग लग (fire In JNVU Jodhpur) गई. आग लगने से गोपनीय शाखा के काफी रिकॉर्ड जल गए. मौके पर पुराने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं भी जली हुई मिली. घटना की जानकारी मिलने के बाद एबीवीपी के छात्रों ने मौके पर पहुंचकर कई दस्तावेज पुलिस को सुपुर्द किए. घटना के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गोमती शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

30 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, सोमवती अमावस्या पर महिलाओं ने रखा वट सावित्री व्रत, शनि जयंती भी आज

आज का दिन बेहद खास है. 30 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है जब ज्येष्ठ माह की अमावस्या सोमवार को पड़ी है, जिसे सोमवती अमावस्या (somvati amavasya today) के नाम से जाना जाता है. वहीं, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वट सावित्री का व्रत कर रही है. खास बात ये है कि आज ही के दिन शनि जयंती भी है. ऐसे में एक महासंयोग बन रहा है. इन तीनों के एक साथ पड़ने से न केवल शनिदेव की कृपा होगी बल्कि महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

Road accident in Udaipur: दो अलग-अलग सड़क हादसों में 3 की मौत, 15 घायल

उदयपुर में दो अलग-अलग सड़क हादसों (Road accident in Udaipur) में तीन लोगों की मौत हो गई. साथ ही हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए. सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Uproar in Congress meeting in Churu: कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में हंगामा

चूरू जिले के दादाबाड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रविवार को बैठक आयोजित की गई. इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य नसीम कुरैशी के सामने ही आपस में उलझ (Uproar in Congress meeting in Churu) गए. विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दोनो पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. बता दें कि सभा कक्ष में एक तरफ भाषण चल रहा था. दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाइश कर मामले को शांत करने का प्रयास (Dispute Between Congress Leaders in Churu) किया जा रहा था.

Knife Attack on Pregnant Woman in Kota: 7 माह की गर्भवती पर चाकू से हमला, मामला दर्ज

कोटा जिले के खैराबाद कस्बे में रविवार को एक सात महीने की गर्भवती के ऊपर चाकू से हमला (Knife Attack on Pregnant Woman in Kota) किया गया. पीड़िता का पति इमरान उसे गंभीर हालत में झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है. मामले की सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची. इसमें पीड़िता ने अपने सास-ससुर पर ही चाकू से हमला करने का आरोप लगाया. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Petrol Diesel Price in Rajasthan: पेट्रोल-डीजल के दाम जारी, चेक करें अपने शहर के दाम

केन्द्र के एलान के बाद राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price in Rajasthan) घटाए. राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट कम कर दिया. इसके बाद प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए एवं डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है. अब जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपए और डीजल 93.72 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है, लगातार नवें दिन कीमतों में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं आई है. रेट स्थिर बने हुए हैं.

राजस्थान में फिर शुरू होगा राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, खेल परिषद को विभाग बनाने को लेकर अगले बजट में की जाएगी घोषणा-सीएम

खेल परिषद को विभाग बनाने को लेकर मंत्री अशोक चांदना और परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया मिलकर विभाग स्वरूप को लेकर मंथन करें और अगले बजट में इसकी घोषणा कर दी (Sports Council to be upgraded as department in next budget) जाएगी. रविवार को एसएमएस इनडोर स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह में मंत्री अशोक चांदना की मांग पर सीएम अशोक गहलोत ने ये घोषणा की. इसके साथ ही सीएम ने खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया की मांग पर पे एंड प्ले स्किम को फ्री करने, महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि 1 लाख से 5 लाख रुपए (Maharana Pratap and Guru Vashishth award money increased) करने और राजस्थान में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान शुरू करने की भी घोषणा की.

अलवर में कोविड स्वास्थ्य सहायक सुसाइड मामले में भड़की भाजपा, पूनिया और राठौड़ ने कही ये बात...

अलवर में कोविड स्वास्थ्य सहायक की आत्महत्या मामले में भाजपा ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को घेरा (BJP targets CM Gehlot) है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार की युवा विरोधी नीतियों का नतीजा है खेमचंद मीणा का सुसाइड करना. वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोविड स्वास्थ्य सहायक की मांगों पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार कर उसे स्वीकार करना चाहिए.