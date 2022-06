Udaipur Murder Case: कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में जयपुर बंद, नहीं खुले दुकानों के शटर...जगह-जगह पुलिस बल तैनात

उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस के बाद सर्व समाज की ओर से जयपुर बंद का आह्वान किया गया. गुरुवार को बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला. कहीं एक-दो दुकानें खुली दिखीं तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे बंद करा दी. सड़कों पर भी कम भीड़ दिखी तो वहीं पुलिस बल भी जगह-जगह तैनात दिखा. इसके साथ ही प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद रखा गया था.

Khachariyawas Targets BJP : महाराष्ट्र में भाजपा 'पाप' कर रही है, भगवान अंत करेंगे...राजस्थान के लोग पैसे पर नहीं बिकते

मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने महाराष्ट्र में सियासी उठापटक को लेकर (Maharashtra Political Crisis) भाजपा पर तीखा हमला किया है. गुरुवार को जयपुर में उन्होंने कहा कि भाजपा दाम देकर सरकारें गिरा रही है, लेकिन भगवान एक दिन इनका अंत जरूर करेंगे. बीमार उद्धव की सरकार गिराते इन्हें शर्म भी नहीं आई. राजस्थान को लेकर कहा कि यहां के लोग शौर्य के लिए जाने जाते हैं, पैसे पर नहीं बिकते.

Somya Gurjar case : निगम आयुक्त से अभद्रता के मामले में मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने का आदेश निरस्त

तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह से अभद्रता मामले में निचली अदालत के मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के आदेश को अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 महानगर प्रथम ने निरस्त कर दिया (Court cancels order of Somya Gurjar charge free) है. कोर्ट ने ये आदेश यज्ञमित्र सिंह और राज्य सरकार की ओर से दायर रिवीजन याचिकाओं को स्वीकार कर दिए. वहीं, आरोपी चार पार्षदों की रिवीजन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है.

Udaipur Tailor Murder : उदयपुर पहुंचे CM गहलोत, कन्हैयालाल के परिजनों से की मुलाकात...50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा

सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर पहुंचे और मारे गए टेलर कन्हैयालाल (Udaipur Murder Case) के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. मुख्यमंत्री के साथ गृहराज्य मंत्री राजेन्द्र यादव और राज्य के डीजीपी भी मौजूद रहे. सीएम ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा.

Udaipur Murder Case: प्रदेश में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, एक्टिव होती सरकार तो नहीं होते ऐसे मामले -वसुंधरा राजे

उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की दिनदहाड़े हत्या के मामले में पूरे देश (Udaipur Murder Case) में आक्रोश है. मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए उसे 'इनएक्टिव' बताया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल समस्या को एक कंधे से दूसरे कंधे पर डालने का काम हो रहा है.

उदयपुर हत्याकांड : आरोपी रियाज के रिश्तेदारों से NIA की पूछताछ, आसींद में मकान के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात...

उदयपुर हत्याकांड मामले में पकड़े गए आरोपी रियाज अतारी के रिश्तेदारों से एनआईए (NIA) ने पूछताछ की है. भीलवाड़ा जिले के आसींद में (NIA Interrogates Accused Riyaz Relatives) रियाज के रिश्तेदारों के मकान के बाहर आज भी पुलिस का जाब्ता तैनात है.

Udaipur Murder Case: जयपुर बंद को सरकार का अघोषित समर्थन...मंत्री खाचरियावास बोले- हमने तो खुद ही कह दिया था बंद कर दो

उदयपुर हत्याकांड के विरोध में गुरुवार को जयपुर बंद का आह्वान किया गया था. इस दौरान व्यापारियों ने खुद ही दुकानें बंद रखीं. खास बात ये है कि जयपुर बंद के लिए सरकार का भी अघोषित समर्थन था. मंत्री खाचरियावास (pratap singh khachariyavas on jaipur bandh) बोले कि हमने तो बंद के लिए खुद ही कह दिया था.

Coaching for Agniveer : कोटा में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की करवाई जाएगी पढ़ाई, कोचिंग संस्थान ने तैयार किया कोर्स...

कोटा के कोचिंग संस्थानों ने केंद्र सरकार की बहुचर्चित अग्निवीर स्कीम भर्ती को लेकर होने वाले टेस्ट की तैयारी के लिए पूरी योजना बना ली है. एयरफोर्स के एग्जाम के लिए कोर्स (Agniveer Scheme Syllabus) भी तैयार कर लिया है. जबकि इंडियन आर्मी और नेवी के लिए तैयारी की जा रही है. जल्द ही अग्निवीर वायु के लिए कोर्स लॉन्च हो जाएगा. जुलाई के पहले सप्ताह में कोचिंग शुरू होगी.

Monsoon hits Rajasthan: पूर्वी राजस्थान के रास्ते पहुंचा मानसून, अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी

पूर्वी राजस्थान से मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है. जयपुर मौसम विभाग ने (Monsoon hits Rajasthan) जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. साथ ही नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और आसपास के जिलों पर एक साइक्लोन सरकुलेशन बना हुआ है.

Bansur Crime News: युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पिटाई करने का मामला, 5 गिरफ्तार

बानसूर में युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल (Video of young man being brutally beaten in Bansur) मीडिया पर वायरल हो रहा था. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है.