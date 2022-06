Udaipur Tailor Murder : उदयपुर पहुंचे CM गहलोत, कन्हैयालाल के परिजनों से की मुलाकात...50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा

सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर पहुंचे और मारे गए टेलर कन्हैयालाल (Udaipur Murder Case) के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. मुख्यमंत्री के साथ गृहराज्य मंत्री राजेन्द्र यादव और राज्य के डीजीपी भी मौजूद रहे. सीएम ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा.

Udaipur Murder Case: प्रदेश में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, एक्टिव होती सरकार तो नहीं होते ऐसे मामले -वसुंधरा राजे

उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की दिनदहाड़े हत्या के मामले में पूरे देश (Udaipur Murder Case) में आक्रोश है. मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए उसे 'इनएक्टिव' बताया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में केवल समस्या को एक कंधे से दूसरे कंधे पर डालने का काम हो रहा है.

उदयपुर हत्याकांड : आरोपी रियाज के रिश्तेदारों से NIA की पूछताछ, आसींद में मकान के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात...

उदयपुर हत्याकांड मामले में पकड़े गए आरोपी रियाज अतारी के रिश्तेदारों से एनआईए (NIA) ने पूछताछ की है. भीलवाड़ा जिले के आसींद में (NIA Interrogates Accused Riyaz Relatives) रियाज के रिश्तेदारों के मकान के बाहर आज भी पुलिस का जाब्ता तैनात है.

Udaipur Murder Case: जयपुर बंद को सरकार का अघोषित समर्थन...मंत्री खाचरियावास बोले- हमने तो खुद ही कह दिया था बंद कर दो

उदयपुर हत्याकांड के विरोध में गुरुवार को जयपुर बंद का आह्वान किया गया था. इस दौरान व्यापारियों ने खुद ही दुकानें बंद रखीं. खास बात ये है कि जयपुर बंद के लिए सरकार का भी अघोषित समर्थन था. मंत्री खाचरियावास (pratap singh khachariyavas on jaipur bandh) बोले कि हमने तो बंद के लिए खुद ही कह दिया था.

Churu crime news: विवाहिता ने 9 महीने के मासूम का गला कटर से काटा, फिर काट लिया खुद का गला, महिला की मौत

चूरू के सरदारशहर में एक विवाहिता ने कटर से अपने 9 माह के बच्चे का गला रेत दिया. परिजनों के अनुसार इसके बाद महिला ने खुद का गला भी कटर से काट (Churu woman slit throat of son and herself) डाला. इससे उसकी मौत हो गई. बच्चे का उपचार बीकानेर में जारी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Udaipur Murder case: सीएम की अपील-आरोपियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, धरने-प्रदर्शन, बंद की जरूरत नहीं

उदयपुर में ​युवक की निर्मम हत्या के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि धरने-प्रदर्शन और बंद की आवश्यकता नहीं (Gehlot on Bandh and protest) है. सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है. चूंकि मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, सभी धर्मों के लोगों ने इसकी आलोचना की है.

Udaipur Murder Accuse Riyaz: 12 जून को ही किराए पर रियाज ने लिया था मकान, मालिक बोला- पता रहता तो न देता मकान

दर्जी कन्हैयालाल के मर्डर (Udaipur Murder Case) में शामिल रियाज और गौस से जुड़े हर तथ्य को एनआईए और एसआईटी टीम खंगाल रही है. भीलवाड़ा का रियाज उदयपुर में जहां बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था, वहां पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंची. मकान मालिक मोहम्मद उमर से भी जानकारी जुटाई गई.

Jaipur ACB Action: RUDSICO का अधिशासी अभियंता 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, रिटायरमेंट से एक दिन पहले पकड़ा गया

जयपुर में राजस्थान अर्बन ड्रिकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (RUDSICO) का अधिशासी अभियंता 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया (Jaipur ACB Action) है. आरोपी ने बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी. अफसर के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है. रिटायर होने से एक रात पहले ही एसीबी ने रेजिडेंट मैनेजर को ट्रैप कर लिया.

Twitter War In Congress: कन्हैया हत्याकांड पर आचार्य प्रमोद के ट्वीट से खफा हुए जयराम रमेश, 'राष्ट्रद्रोह' और 'लक्ष्मण रेखा' को लेकर खिंची तलवार

आचार्य प्रमोद बनाम जयराम नरेश सुर्खियों में है. वजह ट्विटर पर डाले पोस्ट्स (Twitter War In Congress) हैं. शुरुआत आचार्य प्रमोद के राजस्थान सरकार के मुखिया को राजधर्म सिखाने वाली पोस्ट से हुई जो जयराम रमेश को पसंद नहीं आया.

Internet Ban Affect Business: मोबाइल इंटरनेट बंद होने से राजस्थान में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित, व्यापारियों ने सुरक्षा की रखी मांग

उदयपुर में टेलर की हत्या (Udaipur murder case) के बाद प्रदेश में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. राजस्थान में आज भी मोबाइल इंटरनेट बंद (internet ban in Rajasthan) है. इंटरनेट बंद होने से प्रदेश भर में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित (Internet Ban Affect Business) हो रहा है. व्यापारियों ने गहलोत सरकार से सुरक्षा की मांग की है.