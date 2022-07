Rajasthan Mission 2023: कैसे बदलेगा एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की जीत का इतिहास...20 साल से इन 28 सीटों पर नहीं जीती कांग्रेस

राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत समेत कई बड़े नेता मिशन 2023 की तैयारी (assembly election Congress preparation) में जुटे हैं. सभी इस बार सरकार रिपीट का दावा कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस के सामने प्रदेश की ऐसी 28 सीटों पर जीत हासिल करना बड़ी चुनौती है जहां 20 साल से काफी जोड़तोड़ के बाद भी पार्टी को हार का सामना ही करना पड़ा है. पढ़ें पूरी खबर...

जयपुर में एक युवती को नर्सिंग की डिग्री दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने होटल (Girl raped in Jaipur hotel) में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी युवक ने खुद को मेडिकल ऑफिसर बताकर युवती को अपने जाल में फंसाया था. युवती ने थाने में मामला दर्ज कराया है.

सरकारी नौकरी नहीं मिली और परीक्षा देने की अधिकतम आयु भी पूरी हो चुकी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. प्रदेश की गहलोत सरकार ने अब अभ्यर्थियों को सभी भर्तियों में 2 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की (2 years relaxation in maximum age limit in recruitment exams) है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया (RSMSSB VDO results released) गया. बोर्ड ने 10 हजार 942 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है. सफल अभ्यर्थियों को जल्द ही दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा.

शुक्रवार को राखी व्यवसायी घनश्याम सैनी की हत्या (Ghanshyam Saini murder case ) के बाद अलवर में व्यापारियों में उबाल है. सैनी समाज और संयुक्त व्यापार महासंघ ने राजीव गांधी सामान्य हॉस्पिटल पर एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन का विरोध किया. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जिला प्रशासन से आरोपी को 5 दिनों में पकड़ने का अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन सौंपा.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजनीति में 70 साल की उम्र पर रिटायरमेंट वाला बयान (Khachariyawas reply on Satish Poonia statement) देकर सियासत को हवा दे दी है. पूनिया के इस बयान पर वसुंधरा राजे से जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं इस मामले में गहलोत सरकार में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में उम्र की बात करने वाले कमजोर होते हैं.

ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इलाज खर्च 10 लाख रुपए से ज्यादा आने के चलते सरकार ने इसे चिरंजीवी वॉलेट राशि से अलग कर दिया है. अब सरकार सीधे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्च वहन (Govt to bear expense of organ transplant in Raj) करेगी. बता दें कि चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का ही इलाज निशुल्क करवाया जा सकता है.

मध्य प्रदेश के दमोह निवासी 16 वर्षीय छात्र ने शुक्रवार को कोटा में आत्महत्या कर ली. छात्र 1 जून को कोटा में इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करने आया था (MP Student Suicides In Kota).

निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को सोशल मीडिया के जरिए निमंत्रण भेजा है (Satish Poonia Congress Mukt remark). ट्वीट कर टॉकशो में पूनिया की कही मन की बात को आधार बना ये 'न्योता' भेजा गया है!

जोधपुर में मॉनसून की बारिश के बाद बिगड़े हालात को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने हैं. दोनों ओर के नेता, मंत्री एक दूसरे को निशाने पर ले खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं (State Minister Vs Union Minister). जिले के दौरे पर आए कांग्रेस दिग्गज और जिले के प्रभारी मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने अव्यवस्था को लेकर केन्द्रीय मंत्री और जोधपुर सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत से कई सवाल पूछे हैं (Garg On Shekhawat).