BD Kalla In Bikaner, मंत्री ने आजाद के Congress से Exit की वजह बताई

कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर दिखा गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी. उनके Congress Exit की चौतरफा चर्चा है. सीएम गहलोत के चापलूस वाले बयान के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आजाद की महत्वाकांक्षा को इस्तीफे का जिम्मेदार ठहराया. कल्ला मंगलवार को एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर थे और उन्होंने अपनी राय एक निजी कार्यक्रम में जाहिर की.

अंता में बाढ़ से 57 करोड़ का पेयजल प्लांट तबाह, 42 गांवों पर मंडराया पानी का संकट

काली सिंध नदी के उफान के कारण लगभग आधा किलोमीटर की इंटेकवाल पूरी तरह से नष्ट हो गईं. पाइप लाइन बह जाने के कारण पीने के पानी की सप्लाई बंद हो गई. अब प्रशासन ने पेयजल समस्या को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है.

काली गिलहरी की राजस्थान में पहली साइटिंग

देश में पहली बार सिस्टिक कॉमन किंगफिशर पक्षी की उदयपुर में साइटिंग के बाद सागवाड़ा में काली गिलहरी दिखाई दी. तितली विशेषज्ञ मुकेश पंवार ने इस गिलहरी के फोटो अपने कैमरे में कैद किए हैं. Black squirrel in Rajasthan

जोधपुर में CM गहलोत, बोले अंतिम सांस तक राजस्थान की सेवा करूंगा

जोधपुर में CM गहलोत ने राज्य और गृहनगर के प्रति दायित्व का उल्लेख किया. मंगलवार को वो 73वें वन महोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे. सार्वजनिक मंच से सीएम ने केन्द्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत की मंशा को लेकर कई सवाल खड़े किए.

बाड़मेर में क्रेन ने महिला को कुचला, चालक फरार

बाड़मेर जिले में मंगलवार को आरटीओ ऑफिस के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो (Road Accident in Barmer) गया. जहां क्रेन ने सड़क पार कर रही महिला को कुचल (Woman crushed to death under a crane) दिया. इस हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. वहीं हादसे के बाद से ही क्रेन चालक मौके से फरार है.

भस्म से तैयार विग्रह की होती है यहां पूजा, कहलाते हैं नहर के गणेश जी

छोटीकाशी में एक गणेश मंदिर ऐसा भी है, जहां तंत्र विद्या में पूजे जाने वाले दक्षिणावर्ती सूंड और दक्षिणाविमुख भगवान गणेश के विग्रह की उपासना होती है. भगवान गणेश का ये विग्रह यज्ञों में दी गई आहुति की भस्म से बना है. चूंकि वर्षा काल में यहां मंदिर के नीचे से पानी की नहर बहती थी, इसकी वजह से ये नहर के गणेश जी कहलाए.

राजस्थान में भीषण गर्मी, 7 शहरों के तापमान में 36 का आंकड़ा, जानें अपने शहर का हाल

प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई (Rajasthan Weather Update) है. सूर्यदेव की तपिश आमजन को परेशान कर रही है. प्रदेश के करीब 7 शहरों का तापमान 37 डिग्री के पास पहुंच गया है. वहीं, देश में सबसे अधिक बारिश में भी राजस्थान टॉप फाइव में है. राजस्थान में बारिश का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया. प्रदेश में फिलहाल मौसमी तंत्र सक्रिय नहीं होने से गर्मी और उमस का असर बढ़ने के आसार हैं.

हर दिशा, दिन के हर पहर का शगुन बताती है काक शकुनावली

जोधपुर के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की आर्ट गैलेरी में है काक शकुनावली. ऐसा ग्रंथ जो कौओं के संदेश को समझ बूझ कर गढ़ा गया है. शगुन अपशगुन से जुड़े संकेतों को बताता है ये ग्रंथ. क्या हैं वो बातें, वो भ्रांतियां जिसक बारे में इसमें जिक्र है, जानते हैं इस रिपोर्ट में.

श्रीगंगानगर में वकील ने किया सुसाइड, पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप

श्रीगंगानगर जिले में सोमवार को एक वकील के आत्महत्या का मामला (Lawyer commits suicide in Sriganganagar) सामने आया. वकील ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इसी बीच परिजनों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस वकील को प्रताड़ित (Ghadsana police accused of harassment) कर रही थी. इसके बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया.

जितने रेप UP और MP में, उससे ज्यादा अकेले राजस्थान में

Rape Cases में राजस्थान एक बार फिर नम्बर वन बना है. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल यानी 2021 में रेप की तादाद यहां मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुकाबले कहीं ज्यादा रिकॉर्ड की गई.