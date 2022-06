Rajasthan Rajyasabha Election: काकरा डूंगरी मामले में मुकदमे वापस होने पर ही कांग्रेस का समर्थन करेगी बीटीपी- वेलाराम घोघरा

भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोघरा ने कहा कि बीटीपी राज्यसभा चुनाव (Rajasthan Rajyasabha Election) में कांग्रेस, भाजपा या किसी भी निर्दलीय को अपना समर्थन नहीं देगी. उन्होंने कहा कि अगर गहलोत सरकार काकरा डूंगरी प्रकरण में मुकदमे वापस ले लेती है तो बीटीपी कांग्रेस को अपना समर्थन दे सकती है.

Congress MLA Baricading: बाड़ेबंदी में उदयपुर पहुंचे सचिन पायलट...कहा- तीनों सीट कांग्रेस ही जीतेगी

उदयपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी में शुक्रवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot reached Udaipur) भी पहुंचे. उनके साथ राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी भी रहे. पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए तीनों सीटों पर कांग्रेस की ही जीत का दावा किया है.

कांग्रेस में घमासानः खिलाड़ी लाल बैरवा बोले 35 दिन बाड़ेबंदी में रहने पर वादे करने वाले सवा साल पूछने नहीं आए...कैबिनेट रिश्फलिंग पर भी उठाए सवाल

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बाड़ेबंदी (Congress MLA Fencing in Rajasthan) से लेकर तमाम जुगत कर रही है. लेकिन इसके बाद भी घर में विरोध के स्वर कम नहीं हो रहे हैं. अब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने सवाल (Khildai Lal Bairwa on Congress) खड़े करते हुए कहा है कि वादे करने वाले सवा साल तक पूछने नहीं आए.

विधायकों की बाड़ेबंदी का निर्णय पार्टी का है, मैं भी वहीं जा रहा: महेंद्रजीत मालवीय

अजमेर में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान मीडिया से बातचीत में मालवीय ने कहा (Mahendrajit Singh Malviya statement on mla baricading) कि बाड़ेबंदी पार्टी का निर्णय है. मैं भी बाड़ेबंदी में ही जा रहा हूं. इसके साथ ही मालवीय ने राज्य सभा चुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया.

Cyber Crime in Rajasthan: मंत्री गोविंद राम मेघवाल का फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर मांगे रुपये

राजस्थान में साइबर ठगों (Cyber Crime in Rajasthan) का जाल फैलता जा रहा है. अब साइबर ठगों ने प्रदेश के मंत्रियों के नाम पर भी ठगी करनी शुरू कर दी है. अब मंत्री गोंविद राम मेघवाल के व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों को मैसेज कर रुपये की डिमांड की जा रही है. मेघवाल ने साइबर सेल में शिकायत करने के साथ लोगों से ऐसे मेसेज आने पर पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की है.

हाईकोर्ट को मिले दो नए न्यायाधीश, पहली बार जज दंपति करेंगे सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट को दो नए (Rajasthan High Court gets two new judges) न्यायाधीश मिल गए हैं. वकील कोटे से कुलदीप माथुर और न्यायिक अधिकारी शुभा मेहता को हाईकोर्ट न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

पाकिस्तान करवा रहा कश्मीर में टारगेट किलिंग, जल्द लगाम कसेंगे: पीपी चौधरी

पाली सांसद पीपी चौधरी ने जोधपुर में कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान टारगेट किलिंग (PP Choudhary statement on Kashmir Target Killing) करवा रहा है. इनपर जल्द लगाम कसी जाएगी. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें तो देश की बुराई करने की आदत है.

MP CP Joshi on CM Gehlot: 'अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों और मंत्रियों ब्लैकमेल कर रहे हैं'

चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों और मंत्रियों को ब्लैकमेल (MP CP Joshi targets CM Gehlot) कर रहे हैं. पार्टी के विधायक ही बयान देते हैं कि हम जनता के बीच में कैसे जाएं. जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, उन्हें पूरे नहीं कर पा रहे हैं. साथ ही उन्होंने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को छोटी घटना बता दिया.

CM Gehlot Advice: लोक लुभावन स्कीम और क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज में निवेश से पहले सतर्कता जरूर बरतें

लोक लुभावन स्कीम और अधिक ब्याज दर का लालच देने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज (credit cooperative societies) में निवेश करने में लोग सतर्कता बरतें. को-ऑपरेटिव सोसायटीज की कई शिकायतें मिलने पर सीएम ने ट्वीट (Cm gehlot tweet and appeal) कर लोगों से जागरूक होने की अपील की है.

एक ही आंगन में है दरगाह, शिवालय और गुरुद्वारा...जहां हिंदू करते हैं खिदमत तो मुस्लिम करते हैं शिवलिंग की पूजा

वैसे तो अजमेर पूरी दुनिया में धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर है क्योंकि यहां एक ओर जहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा की नगरी पुष्कर राज है. लेकिन इनके साथ-साथ यहां एक और धार्मिक स्थल है जहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा भी है. इस दरगाह से सिर्फ एक ही पैगाम निकलता है भाईचारे का.